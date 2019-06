Nem volt halálos beteg a lány, de jogában állt meghalni

Otthon, az ágyában feküdt Noa Pothovan, amikor az orvosok teljesítették a kívánságát. A 17 éves holland lány tántoríthatatlan volt, mindenáron meg akart halni. Az utolsó napjait azzal töltötte, hogy elbúcsúzott a szüleitől, testvérétől és a legjobb barátnőjétől, valamint mindazoktól, akik a közösségi médián, az Instagram-oldalán, a Facebookon, blogján követték nyomon az életét. Noa ugyanis ismert tinédzsernek számított Hollandiában, miután díjnyertes könyvben írta meg a szenvedéseit. Mégsem eutanáziát hajtottak rajta végre, egyszerűen csak leálltak a kényszergyógykezelésével, ami esetében kényszeretetést, kényszeritatást jelentett.

Így végül Noának teljesült a kívánsága és meghalhatott. Bár az angolszász sajtóban úgy futott végig a hír, hogy a 17 éves holland lányon eutanáziát hajtottak végre, ez a hír kamunak bizonyult. Erre a Politico egyik újságírója hívta fel a figyelmet, és tette helyre a sztorit. Eszerint Noának a hírekkel ellentétben nem engedélyezték az eutanáziát, ellenben azt igen, hogy elutasítsa a kezelést. Ez vezetett aztán a halálához.

Az eredeti, részben tehát kamunak bizonyuló hír nem csak azért kapott nagy médiavisszhangot, mert egy tinédzserről volt szó, hanem amiatt is, mert nem testi, hanem súlyos pszichés betegségben, depresszióban és anorexiában szenvedett. Márpedig Hollandiában - amely egyike azon államoknak, ahol az eutanáziát bizonyos feltételek teljesülése esetén engedélyezik -, ha nem is példa nélküli, de mindenképpen ritka, hogy valaki pszichés betegsége miatt válassza a "legális halált". Az eutanázián átesettek többsége gyógyíthatatlan rákos, akiknek a fájdalmait már a gyógyszerek sem tudják csillapítani.

Tizenegy éves koráig Noa Pothovan teljesen "normális", hétköznapi és egészséges lány volt. Maximalista, kötelességtudó, aki szerette az életet. Ám ekkor egy gyerekzsúron valaki szexuálisan molesztálta. Noa ezt eltitkolta, ahogy azt sem árulta el a szüleinek, hogy 14 éves korában két férfi megerőszakolta. Egyszerűen szégyellte és ahogy ilyenkor sokszor lenni szokott az áldozatokkal, önmagát hibáztatta. A hallgatásnak azonban súlyos ára lett: Noa poszttraumás stressz szindrómában szenvedett és ez a betegség újabb és újabb társult pszichés zavarokkal járt, étkezési zavarokkal, depresszióval. Noa élete gyakorlatilag egyik pillanatról a másikra tönkrement, darabjaira hullott.

Amikor a szülei is ráeszméltek, mennyire súlyos a baj, nem igazán kaptak segítséget a holland egészségügyi rendszertől.

Noa édesanyja szerint a holland egészségügy és az ifjúságvédelem sincs felkészülve az ehhez hasonló esetekre. Az egyre súlyosabb tüneteket produkáló lányt ide-oda köröztették a különféle egészségügyi intézmények között, a hosszú várólisták miatt nem, vagy csak megkésve kapott kezeléseket, miközben az állapota egyre inkább romlott. Nem tudott enni, többször öngyilkosságot kísérelt meg, a szülők a megfelelő segítség nélkül tehetetlenek voltak. Megesett, hogy egy egészségügyi intézményben csak arra figyeltek, hogy a lány ne tehessen kárt magában, ezért úgy kezelték, akár egy rabot. Csak éppen a betegségét nem kezelték, így állapota tovább romlott. A szülei azt akarták, hogy legyen egy hely, ahol minden betegségét kezelni tudják és ne kelljen kórházról kórházra vándorolniuk, de ez nem jött össze. Vagy a bürokrácia akadályozta ezt, vagy a várólisták, ahol a pszichés betegeket rendre hátrébb szorították.

A beteg lány ennek ellenére ha nem is egy helyen, de minden létező kezelésen átesett. Bár ő azt állította, hogy ún. elektrokonvulzív kezelést is kapott, állítólag ez sem igaz. A köznyelvben elektrosokk-terápiaként emlegetett beavatkozást még a harmincas években, egy olasz elmegyógyintézetben alkalmazták először, és kizárólag csak a beteg beleegyezésével lehet elvégezni. De Noának állítólag éppen a kora miatt nem engedélyezték ezt.

Előfordult, hogy az anorexiája miatt életveszélyes állapotban kellett a kórházba szállítani.

Amikor a lány a nyilvánosság elé lépett és az életéről és a szenvedéseiről könyvet írt, úgy tűnt, képes lesz szembenézni a démonaival. A közösségi oldalán magát harcosnak jellemezte, aki nem akarja feladni az életet. A könyve is erről a harcról szólt, ahogy minden egyes megnyilvánulása a közösségi médiában. Azt azonban valószínűleg csak a szűkebb környezete tudta, hogy a mosolygós lány nem tudta legyőzni a démonait. Noa titokban, szülei tudta nélkül kereste fel azt a holland klinikát, amelyik egyike a legális eutanáziát végző intézményeknek. A klinikán közölték: szóba sem jöhet, hogy eutanáziát hajtsanak rajta végre.

Az eutanázia, tehát az, hogy egy beteg embert átsegítenek a halálba, már több országban, így például Belgiumban, Luxemburgban, Svájcban, Németországban és persze Hollandiában is legális. Hollandia a világ első olyan országa, ahol 2002 óta törvényesen lehet végrehajtani eutanáziát. A holland gyakorlat az egyik legliberálisabb:

a hollandoknál nem feltétel, hogy a kérelmező halálos beteg legyen, elegendő az is, ha "elviselhetetlenül szenved" és nincs reménye arra, hogy az állapota javulni fog.

A New England Journal of Medicine szaklap két évvel ezelőtt azt írta, hogy Hollandiában egyre többen kérvényezik az eutanáziát. Még 1990-ben, azaz amikor még mindez nem volt legális, a halálozások 1,7 százalékában működtek közre orvosok, míg 2015-re ez az arány 4,5 százalékra nőtt. Igaz ugyan, hogy ebből az esetek 92 százalékában a páciens súlyos betegségben szenvedett, de egyre inkább emelkedett azoknak az eseteknek a száma is, amikor öregek vagy pszichés betegek kérték a halált. (Hollandiában 2017-ben 6585 ember vetett véget az életének eutanáziával. Legtöbbjük rákos beteg volt.)

Az, ami a 17 éves Noa Pothovennel történt, nem példa nélküli Hollandiában.

A Regional Euthanasia Review Comittee legutóbbi, 2017-es jelentése szerint 2017-ben három 17 évnél vagy annál fiatalabb emberen végeztek el eutanáziát és hetvenhárman voltak, akik 18 évesek vagy 41 év alattiak voltak. (Az engedélyezési folyamat közel sem olyan egyszerű, az angolul tudók itt egy folyamatábrán követhetik nyomon, milyen lépések előzik meg a végső fázist.)

A 2017-es jelentés említ egy fiatal felnőtt nőt, aki ugyanolyan pszichés betegségben, depresszióban és anorexiában szenvedett, mint Noa, bár az is igaz, hogy a 40 év alattiak többsége rákos beteg volt. A jelentésben említett eset is azt emelte ki, hogy a nő "élő halottként" élte életét, semmilyen kezelés nem segített rajta. Neki engedélyezték az eutanáziát.

Ugyanebben a dokumentumban említik azt is, hogy bár a pszichés betegek is kérhetik az eutanáziát, esetükben az őket kezelő pszichiáteren kívül egy másik, független pszichiáter szakvéleményét is kikérik. Abban az esetben, ha a független szakértő is arra a szakmai álláspontra jut, mint a kérelmező orvosa, a beavatkozást engedélyezik.

Noa korábban egy adománygyűjtő oldalt is létrehozott, a közösségi médiás szereplései mellett ez is arra utalt, hogy az életet választja. "Nem akarom csak úgy feladni" - írta egyszer az adománygyűjtő oldalára.

A szülei is azt szerették volna, ha Noa az életet választja. Ők megpróbálták lebeszélni a döntéséről, hiába. Amikor Noa a közösségi oldalán bejelentette, hogy napokon belül meghal, mindenkinek az értésére adta: ez nem egy elhamarkodott, hanem hosszú időn át érlelt döntés a részéről és az igazi szeretet az, ha elengedik és nem hagyják tovább szenvedni. Mindez persze félreérthető volt és a sajtó félre is értette, azt gondolták, Noán aktív eutanáziát hajtanak végre.

Lélegzem, de nem élek többé

- írta utolsó bejegyzésében.