Túlzott erőszakkal vádolják a tüntetők ellen fellépő hongkongi rendőröket

Több kritikát kapott a hongkongi rendőrség a szerdai demonstrációk után: azzal vádolják őket, hogy brutálisan léptek fel a tüntetők ellen az utcai harcokba torkolló tüntetések alatt.

A tiltakozások az új kiadatási törvény miatt indultak, amely lehetővé tenné, hogy Hongkong szökevényeket - köztük esetleg politikai menekülteket - adjon ki Kínának, Peking ráadásul régebbi ügyekben is kérelmezhetné egyesek kiadatását.

Az Amnesty közleménye szerint a rendőrök túlságosan erőszakosan léptek fel egy zömében békés tüntetőcsoport ellen, és emlékeztetnek arra, hogy a rendőrség elsődleges feladata a rend fenntartása lenne, és szigorúan csak akkor alkalmazhatnának erőszakot, amikor arra szükség van, ezt viszont nem tudta betartani a hatóság.

Elsősorban a könnygáz és a gumilövedékek használatát kifogásolták, és úgy látják, hogy a rendőri fellépés csak további erőszakhullámot eredményezhet.

A hongkongi újságírószövetség is arról számolt be, hogy több mint tizenöt panasz futott be hozzájuk különböző újságíróktól, akik közül többet lefújtak a rendőrök.

A France24 cikke szerint a rendőrség azzal védekezett, hogy muszáj volt fellépnie az olyan tüntetők ellen, akik téglákkal és fémoszlopokkal támadtak rájuk. Az összecsapásokban közel nyolcvanan sérültek meg, ketten súlyos sérülésekkel kerültek kórházba, a sérültek között több rendőr is van.

VIDEO: Police charge and fire tear gas at protesters in Hong Kong pic.twitter.com/hyPIAIb9Qb — AFP news agency (@AFP) 2019. június 12.

A tüntetések napok óta tartanak Hongkongban, vasárnap egyes becslések szerint közel egymillió ember vonult az utcára.

Közben felfüggesztették a törvényhozás munkáját, és ismét elhalasztották a vitatott kiadatási törvénytervezet megtárgyalását Hongkongban a szerdai, összecsapásokkal járó tüntetés után - írta a South China Morning Post (SCMP) hongkongi lap csütörtökön.

Az MTI híre szerint a várost irányító törvényhozói tanács helyi idő szerint csütörtök reggel Andrew Leung Kwan-yuen, a tanács elnökének nevében írt körlevélben tájékoztatta a törvényhozókat a döntésről. A szűkszavú üzenet szerint a testület tagjait értesíteni fogják az ülés időpontjáról, amint azt az elnök kijelöli.