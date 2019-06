Lehet, hogy társa is volt a CDU-s politikus feltételezett gyilkosának

A Német Szövetségi Ügyészség vizsgálja, hogy lehetett-e tettestársa a június elején lelőtt Walter Lübcke gyilkosának – írja a 444 a Süddeutsche Zeitung beszámolója alapján.

A német lap úgy tudja, az egyik szemtanú számolt be arról, hogy a gyilkosság estéjén két autót látott elhajtani a helyszínről, majd 20 perccel később egy lövést is hallott. Az egyik autó egy Volkswagen Caddy volt, a másikat nem tudta beazonosítani. Az ügyészség nem sokkal később jelentette, hogy a CDU-s politikus megölésével gyanúsított, szélsőjobboldali Stephan E.-nek is ilyen autója volt. A nyomozók átkutatták Stephan E. lakását, ahol egy másik kocsikulcsot is találtak elrejtve.Ez Skodához tartozott, amit Stephan E. a gyilkosság előtt egy családtagjától hozhatott el, de a slusszkulcshoz tartozó az autót egyelőre nem találták meg.

A gyilkosság 65 éves áldozata, Walter Lübcke a Kassel területi államigazgatási hivatal vezetője és a CDU politikusa volt, holttestét vasárnapra virradóra a saját családi házának kertjében találták meg, k özvetlen közelről leadott fejlövés végzett vele. Lübcke n yilvános szereplései során több alkalommal vitába szállt az őt és a menekülteket gyalázó szélsőjobboldaliakkal.

Stephan E. nem ismeri be, hogy ő ölte meg a Lübckét, de a férfi DNS-mintáját a helyszínen is beazonosították.