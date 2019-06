15 évet kaptak a leghírhedtebb spanyol nemi erőszak elkövetői

A spanyol Legfelsőbb Bíróság pontot tett egy három éve húzódó ügy végére, amely felkavarta az ország közvéleményét. 2016-ban a pamplonai bikafuttatáson öt fiatalember bevitt egy 18 éves lányt egy kapualjba, és ott csoportos szexre kényszerítették, amit mobiltelefonnal le is filmeztek. Egyikük az aktus után a lány telefonját is ellopta. A férfiak "farkasfalkának" (La manada) nevezték magukat, és egy WhatsApp csetcsoportban meg is osztották az esetről készült videókat.

Az ügy megítélése azért váltott ki heves sajtóvitát, és vált jogi értelemben precedensértékűvé, mert nem történt fizikai erőszak, az áldozat nem védekezett, behunyta a szemét, és mindvégig passzív magatartást tanúsított - mint utóbb elmondta azért, mert félt, hogy még jobban bántani fogják, ha ellenáll. A vádlottak azzal védekeztek, hogy egyáltalán nem történt nemi erőszak, de érvelésüket már az elsőfokon eljáró bíróság, majd a másodfokon döntő regionális Navarrai Legfelsőbb Bíróság sem fogadta el teljesen. Az előző ítéletek szerint nemi erőszak valóban nem történt, viszont szexuális abúzus (és lopás) igen, mivel a lány alkoholfogyasztás miatt nem volt olyan állapotban, hogy hozzájárulását adhatta volna az aktushoz.

A férfiakat 2018 áprilisában 9 éves börtönbüntetésre ítélték, amit a közvélemény túlzottan engedékenynek talált. Madridban, Barcelonában, Valenciában és Pamplonában rengetegen tüntettek a törvények szigorítását követelve, csak az utóbbi városban 35 ezren vonultak utcára. A Farkasfalka-ügy Spanyolország #metoo mozgalmának kiváltójává vált.

A vádlottak az elmúlt éveket szabadlábon tölthették, mivel a bíróság úgy látta, nem áll fenn a szökés veszélye.

Az ügyészség a regionális bíróság ítélete ellen fellebbezett a Legfelsőbb Bíróságra, amely most döntést hozott az ügyben, és jelentősen súlyosbította az elkövetők büntetését. A bírák elfogadták az ügyészség érvelését, hogy az áldozatnak nem kell fizikai ellenállást tanúsítania ahhoz, hogy a nemi erőszak vádja megálljon, éppen elég, ha súlyosan megfélemlített helyzetben érezheti magát.

Nem követelhetünk az áldozatoktól vakmerően heroikus ellenállást

- fogalmazott Isabel Rodríguez ügyésznő.

Miután a bíróság kimondta, hogy nemi erőszak történt, az öt férfi büntetését egyenként 15 év börtönre növelték (az ügyészség ennél valamivel többet, 18 évet kért). Az elkövetők közül kettőt már le is tartóztattak, a többiek ellen körözést adtak ki.

Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök az eset nyomán ígéretet tett, hogy svéd mintára Spanyolországban is újraírják a nemi erőszak fogalmának meghatározását a büntető törvénykönyvben, és kizárólag abban az esetben minősül konszenzuálisnak egy szexuális aktus, ha a nő egyértelmű hozzájárulásán alapul. Az új törvény azonban egyelőre nem lépett életbe, és a Farkasfalka-esetben a bíróság a korábbi törvényi meghatározást is elegendőnek találta ahhoz, hogy megállapítsa az erőszak tényét.