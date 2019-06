Egy újságíró 23 évvel ezelőtti szexuális erőszakkal vádolja Trumpot

Egy újságíró, E. Jean Carroll azzal vádolja az amerikai elnököt, hogy 23 évvel ezelőtt rátámadt egy áruház próbafülkéjében, és szexuálisan zaklatta.

Az akkor még ingatlanbefektetőként ismert Donald Trump állítólg azt mondta a nőnek, hogy ajándék ruhát akar venni a barátnőjének, ezért megkérte Carollt, hogy próbáljon fel egy csipkés bodyt. Amikor az újságíró hátrament a próbafülkékhez, Trump a falhoz szorította, ruhája alá nyúlt és lehúzta a harisnyáját. Ezután a férfi megerőszakolta, amíg végül a nőnek sikerült kitörnie a szorításából.

Carroll azt írja, két barátjának is elmondta akkor, hogy mi történt, az egyikük azt tanácsolta neki, hogy tegyen feljelentést, a másik viszont azt, hogy engedje el a dolgot, mert a szupergazdag Trump ügyvédjei miatt nem lenne esélye. Carroll az utóbbira hallgatott.

A nő most a The Cut nevű New York-i magazinban írt részletesen az erőszakról. Carrollnak épp megjelenés előtt áll egy könyve, ebből szerkesztette ki a Trumpról szóló részt.

A Fehér Ház szerint a vádak alaptalanok, ráadásul így, 25 évvel az állítólagos támadás után csupán arra szolgálnak, hogy rossz színben tüntessék fel az amerikai elnököt. Carroll azt álíltja, azért most állt elő a történetével, mert eddig nem volt elég bátor, attól félt, hogy üldözni fogják őt, meghurcolják. Az újságíró a 16. nő, aki megvádolta az elnököt szexuális zaklatással.