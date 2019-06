Megrohamoztak egy német bányát a dühös klímatüntetők

Több száz klímatüntető megrohamozott egy felszíni szénbányát Németország nyugati részén, hogy így tiltakozzanak a fosszilis üzemanyagok használata ellen, írja a dw.com. A tüntetők a Garzweilerbe, egy Rajna-vidéki barnakőszénbányába törtek be. Az Ende Gelände (magyarul kb.: Elég volt! Ami sok, az sok!) nevű civil engedetlenségi szervezet nem először szabotálta a Garzweiler működését, 2015 óta már többször betörtek a bánya területére.

"Ma megrohanjuk a fejtési területet, és le fogjuk állítani a bányászatot" – meséli Sina Reisch, az egyik tüntető. A rajnai szénbányászat az európai szén-dioxid kibocsátás egyik fő forrása a tüntetők szerint, a kormány mégse tesz semmit.

Ezért úgy döntöttünk, hogy a saját kezünkbe vesszük a dolgot, és a testünkkel fogjuk megállítani a bányászatot.

- mondta Reisch a Deutsche Welle ripoterének.

A tüntetőket több száz rendőr várta, akik megpróbálták megakadályozni, hogy bejussanak a bánya területére. Rendőrségi furgonok, egy helikopter és lovasrendőrök kísérték a tüntetőket úton a bánya felé.

A tüntetők is szervezettek voltak, több oldalról közelítettek a bánya felé, különböző színekkel jelölték a különböző csoportokat. A Fridays for Future diákaktivistái is támogatták az akciót, a közelben táborozva zenével és légkürtőkkel fejezték ki nemtetszésüket.

A tűző napon állomásozó rendőrök végül belementek, hogy meghallgassák a tüntetők követeléseit, de ahogy odaengedték magukhoz a tiltakozók követeit, hirtelen

a tüntetők kéz a kézben füstgyertyákat és zászlókat a magasba tartva megrohanták a bányát, és az egyik csoportnak sikerült átjutnia a rendőrkordonon.

A rendőrség közlése szerint több rendőr is megsérült a rohamban. Az első hullámban 200 tüntetőnek sikerült bejutnia a fejtési területre, majd még 700 csatlakozott hozzájuk. Bár a bánya magánterület, a tüntetők azzal érvelnek, hogy minden fontos változást a világban törvénysértő akciók előztek meg, például a nők szavazati jogának elnyerését is.

10 Galéria: Betörtek a tüntetők a garzweileri barnakőszénbányába Fotó: Thilo Schmuelgen / Reuters

A bányatulajdonos az RWE (Rheinisch-Westfälisches Elektrizitätswerk – Rajna-Vesztfáliai Elektromos Művek) energiaóriás azonban azzal érvel, hogy érvényes szerződésük van a bányászatra a német állammal 2038-ig.