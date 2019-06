Egész Európa nyögni fogja a kánikulát

Akár 40-45 fokokat is mérhetnek Európa több országában a következő napokban, miután eléri a kontinensüket az az afrikai eredetű, száraz légtömeg, amelynek érkezésére már korábban figyelmeztettek a meteorológusok.

A hőség tartós lesz, a Guardian cikke szerint rekordok dőlhetnek például Ausztriában, Belgiumban, Csehországban, Dániában, Franciaországban, Németországban, Luxemburgban, Hollandiában és Svájcban is.

Németországban már szerdán elérheti a 40 fokot a hőmérséklet, így nagy valószínűséggel megdől az 1947-ben felállított 38,2 fokos júniusi melegrekord Németországban. Az ország több tartományában is tűzgyújtási tilalom van érvényben, de az AFP szerint Cottbustól északra egy erdő már kigyulladt.

Franciaországban a legmagasabb júniusi hőmérsékletet 2003. június 21-én mérték, amikor 41,5 fokot mutattak a hőmérők. A legmelegebb hőmérsékletet ugyanúgy 2003 nyarán, egy augusztusi napon mérték, amikor 44,1 fok volt.

A francia meteorológusok szerint a hőmérséklet a dél-franciaországi Nîmes és Carpentras városokban akár a 45 fokot is elérheti.

A francia hatóságok már felkészítették a lakosságot a következő napokban tomboló hőségre. Még Emmanuel Macron francia elnök is arra figyelmeztetett, hogy ilyenkor a csecsemőket, a gyerekeket, az időseket és a várandós nőket kell a leginkább óvni a melegtől.

Agnes Buzyn egészségügyi miniszter elmondta: Franciaország ezúttal jobban fel van készülve a kánikulára, mint a 2003-as hőség idején, amikor mintegy 15 ezer ember halt meg egyetlen nyár alatt. Az esetek többségében idős emberek szervezete mondta fel a szolgálatot.

A Szahara felől érkező hőség Spanyolországot sem fogja kímélni: pénteken 45 fokra számítanak az ország északkeleti régiójában fekvő Girona városában, a közeli Zaragozában pedig 44 fok lehet a hétvégén.

A balti államokban szintén szokatlanul meleg van, ezért az ott élők tömegével hűsölnek a természetes vizekben. Litvániában (ahol több mint 35 fokot mértek) a jelentések szerint már 27 ember fulladt meg a vízpartokon.

Mi sem ússzuk meg

Nekünk sem lesz könnyű: a hőség miatt szerdára már az egész országra figyelmeztetéseket adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat. Budapestre, Pest, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Veszprém megyékre másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Az előrejelzés szerint szerdán országos kánikulára készülhetünk, 31-35 fokos maximumokkal, a legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 22 fok között alakul, de az északi völgyekben néhány fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 32 és 35 fok között várható. Az OMSZ arra is felhívta a figyelmet: hogy az UV-B-sugárzás maximuma is elérheti a nagyon erős szintet.