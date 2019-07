Mégsem felel gyilkosságért a nő, akit hasbalőttek és elvesztette a magzatát

Gondatlanságból elkövetett emberölés miatt emeltek vádat a múlt héten Alabamában a 28 éves Marshae Jones ellen, mert várandósan összeverekedett egy másik nővel, majd haslövés következtében elveszítette magzatát, de egy alabamai szövetségi bíróság szerdán úgy döntött, hogy ejtik a vádat.

A múlt heti vádemelés indoklásakor az ügyész még azt fejtegette: a magzat elvesztéséért Marshae Jones a felelős, mert a verekedést ő kezdeményezte, veszélybe sodorva ezzel a születendő gyermek életét, és a másik nő csak önvédelemből lőtt.

Fotó: Pleasant Grove Police Department Bal oldalon: Marshae Jones; Jobb oldalon: Ebony Jemison

Az eset még tavaly decemberben történt, a Birmingham melletti Pleasant Grove városkában. Az öt hónapos terhes Jones egy bolt előtt az utcán keveredett vitába egyik kolléganőjével. A városka rendőrségének munkatársa a múlt héten úgy nyilatkozott: a gyermekét elveszítő asszonyt nem lehet a lövöldözés áldozatának tekinteni, mivel ő kezdte a súlyos összetűzésbe torkolló vitát.

Az alabamai törvények értelmében emberölésnek minősül - és húsz évig terjedő börtönnel büntethető -, ha valaki gondatlanságból más halálát okozza, és Marshae Jonest ezzel vádolták meg.

A vádemelés azonban országos megdöbbenést váltott ki, és több civil szervezet is felháborodásának adott hangot, pláne, hogy Alabamában is rendkívül szigorú magzatvédő, abortuszellenes rendelkezéseket vezettek be.

A vád elejtését - amelyet sajtókonferencián jelentett be az alabamai megyei szövetségi ügyészi hivatal - általános megelégedéssel fogadták. Az Amerikai Polgári Jogok Uniója (ACLU) nevű civil szervezet közleményt adott ki, amelyben hangsúlyozta: "A döntés pontosan azt tükrözi, amit minden ilyen kritikus helyzetben látni szeretnénk: ügyészt, aki nem riad vissza attól, hogy éljen a felhatalmazásával". Ebben az ügyben egyébként nemcsak a vitában résztvevők, de az ügyész is fekete, a vádat képviselő Lynneice Washington korábban azzal szerzett széleskörű elismerést, hogy ő lett Alabama első fekete ügyésznője.

A lövöldöző nő, a 23 éves Ebony Jemison ellen már a múlt héten ejtették a vádat, mert a vádesküdtszék úgy döntött, hogy önvédelemből húzta meg ravaszt.

