Eltemették az atommeghajtású orosz tengeralattjárón meghalt legénységet

Eltemették azt a tizennégy orosz tengerészt, akik egy hete haltak meg azon atommeghajtású tengeralattjárón, aminek akkumulátorházában tűz ütött ki, írja a BBC.

A tengerészeket nagy biztonsági intézkedések alatt, egy szentpétervári temetőben temették el. A temető kapuit a katonaság őrizte. Mindannyiukat posztumusz kitüntetéssel jutalmazták, közülük is a négy kapitány a legmagasabb állami kitüntetést, az Oroszországi Föderáció Hőse díját is megkapták.

Szentpétervár kormányzója, Alexander Beglov korábban azt mondta, hogy a legénység a városból származik, azonban a neveket nem hozhatják nyilvánosságra. Az orosz törvények szerint ugyanis a különleges műveletekben jelenlévők neveit publikálni illegális.

Oroszország azóta sem hozott nyilvánosságra információt arról, a tengeralattjáró és legénysége épp mit csinált a baleset idején, ahogy a jármű típusát sem. Korábbi információk szerint a védelmi minisztérium azt mondta, a jármű a tenger, illetve az óceánfenék kutatását végezte az orosz haditengerészeti flotta számára. A Novaja Gazeta arról írt, hogy a baleset egy AS-12-es típusú kis nukleáris tengeralattjárón történt, ami képes rendkívül mélyre merülni, az AFP-nek nyilatkozó szakértő viszont azt mondta, szó sincs tudományos kutatásról: "Általában ilyen történetekkel fedik azt, amikor a tengerfenéken végeznek munkálatokat", ilyen lehet például kábelfektetés a tengerfenékre. A Kreml azt állítja, a lángokat a legénységnek sikerült megfékeznie, így pedig megvédték a nukleáris reaktort, halálukat pedig füstmérgezés okozta.

Fotó: mil.ru

Időközben az is kiderült, hogy túlélője is van a balesetnek. Az RT cikke alapján Sojgu azt is elmondta, a legénység civil tagja annak köszönheti az életét, hogy bezárták egy elszigetelt helyiségbe, és ezzel a tűz továbbterjedését is megakadályozták. Ahogy az a Popular Mechanics ábráján is látható , a tengeralattjárót úgy alakították ki, hogy zárható különálló helyiségekből áll, hogy megóvja a legénységet a mély tengeri extrém nyomástól.

Az oroszokat azzal vádolták, hogy igyekeznek eltitkolni a 14 tengerész halálával járó baleset részleteit. A Reuters jelentése szerint egyesek már a csernobili katasztrófa utáni hallgatáshoz hasonlítják az orosz vezetés hozzáállását, már ami az információk nyilvánosságra hozatalát illeti. A Kreml szóvivője azt mondta, a tűzesettel kapcsolatban vannak titkosított információk is. "Ez az állambiztonsági titkok közé tartozik", mondta a szóvivő a nem nyilvános részletekről.A tengeralattjárón július 1-jén, hétfőn ütött ki tűz, de csak kedden számoltak be róla hivatalosan, és csütörtökig, a szomszédos Norvégia érdeklődése ellenére sem derült ki, hogy a járműnek nukleáris reaktora van.