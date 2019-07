Vádat emeltek a világ legnagyobb műkincscsempészbandája ellen

Közel 143 millió dollár, azaz 41,4 milliárd forint értékben adott el lopott régiségeket a a világ egyik legjelentősebb műkincscsempészbandája, ami ellen az Egyesült Államokban emeltek vádat - számolt be róla az MTI.

A manhattani ügyészség tájékoztatása szerint a banda tagjai három évtizede vásároltak fel lopott régiségeket Afganisztánban, Indiában, Kambodzsában, Pakisztánban és a világ más országaiban, majd adták tovább azokat nagy haszonnal műgyűjtőknek és múzeumoknak.

A nyolcfős bandát Subhash Kapoor vezette, akit a világ legszaporább régiségcsempészeként tartanak számon, és már-már tényleg regénybe illő a története. Kapoor egy New York-i galériatulajdonos, 2011-ben Németországban tartóztatták le, majd kiadták Indiának, ahol korábban üresen álló dél-indiai templomokból lopott műkincseket vásárolt fel. Az Art of the Past nevű galériája a manhattani Upper East Side-on működött, ahol 2012-ben tartottak razziát a New York-i hatóságok.

A jelenleg 70 éves Kapoort az amerikai belbiztonsági minisztérium a világ egyik legtöbbet forgalmazó műkincscsempészének tartja, ami nem is alaptalan, hiszen 86 rendbeli bűncselekménnyel vádolják, köztük nagy értékű lopással és lopott javak birtoklásával.

A vádirat szerint Kapoor rendkívüli erőfeszítések árán jutott hozzá a lopott tárgyakhoz, amiknek az eredetét hamis okiratokkal igazolta, azonban többször adott kölcsön műtárgyakat neves múzeumoknak és közintézményeknek, hogy ezzel is a legalitás látszatát erősítse.

Az immáron világhírt szerzett csempész folyamatosan járta a világot, hogy templomokból, lakásokból és régészeti lelőhelyekről lopott antikvitásokat gyűjtsön össze, köztük több hindu istenszobrot is. Kapoor saját maga tisztított meg a műkincseket, sőt még az illegális ásatások okozta sérüléseket is kijavította rajtuk, mielőtt illegálisan az Egyesült Államokba exportálta azokat.

A lopott régiségek közül, amelyek Cyrus R. Vance jr. manhattani kerületi ügyész szerint felbecsülhetetlen értékűek, több mint 2600 előkerült, részben New York-i raktárakból.

Az amerikai hatóságok egy Hidden Idol nevű akció keretében derítették fel a hálózat működését. Tudomásuk szerint a vádlottak egyike sem tartózkodik jelenleg az Egyesült Államokban, ezért nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki ellenük.