Áder János államfővel és Orbán Viktor miniszterelnökkel is megbeszéléseket folytatott budapesti látogatásán Zuzana Čaputová szlovák köztársasági elnök, akit egy hónapja iktattak be hivatalába. Čaputová a kisebbségek védelmének leghatékonyabb eszközének nevezte a liberális demokráciát, a V4-eknek szerinte akkor van értelme, ha megjelenítenek olyan értékeket is, mint a jogállamiság, a demokrácia és a szabadság, valamint visszautasította, hogy Soros György ügynöke lenne.

Čaputová Áderrel közösen tartott sajtótájékoztatóján elmondta, kampányában tett ígéretéhez híven országa valamennyi lakosának, így a 450 ezer magát magyarnak valló szlovákiai polgárnak is elnöke akar lenni. Úgy fogalmazott, meggyőződése, hogy

„az a liberális demokrácia, amely mindenkinek garantálja a jogegyenlőséget, a kisebbségek védelmének is a leghatékonyabb eszköze".

A szlovák államfő kitért arra is, hogy a visegrádi négyek együttműködésének akkor lehet értelme, ha nem elégednek meg regionális érdekek védelmével, hanem megjelenítenek olyan értékeket is, mint a jogállamiság, a demokrácia és a szabadság. Azért is fontos ez, hogy

„ne úgy tekintsenek ránk, mint akik az Európai Uniót meggyengítik, illetve bomlasztják."

Sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Unió vezetői közül első alkalommal nem kerül ki senki a visegrádi országokból. Ezen országokat biztosan összekapcsolja, hogy polgáraik kedvezően értékelik az uniós tagságot, mondta. Az együttműködés egyik legígéretesebb gyakorlati lehetőségét az ipari automatizáció és a robotizáció területén látja, amelynek Európa számára is pozitív hozadéka lehet.

Hangsúlyozta továbbá, amennyiben Szlovákia dolgai mostanában jól alakulnak, az jelentős mértékben az európai integrációnak köszönhető és nem a „kizárólagos nemzetállamisághoz" történő visszatérésnek, írja az MTI.

A szlovák államfő kérdésre válaszolva

üdvözölte, hogy a német Ursula von der Leyen lesz az Európai Bizottság új elnöke, és hazugságnak nevezte azokat a magyar sajtóban megjelent állításokat, hogy Soros György ügynöke lenne.

Čaputová megjegyezte, Szlovákia felvállalta a klímasemlegesség elérését 2050-ig, továbbá arra is ígéretet tett, hogy 2023-ig leállítja a szén bárminemű felhasználását.

Áder János hangsúlyozta, Magyarország biztosan teljesíteni fogja 2030-ra tett klímavállalásait. Emellett reális várakozás az is, hogy a magyar villamosáram-termelés több mint 90 százaléka széndioxid-mentessé válik erre az időpontra, amennyiben elkészül a két új paksi atomreaktorblokk és a naperőművi kapacitások évenkénti megduplázódása is folytatódik, jelentette ki.

Áder szerint egyetértettek abban, hogy az emberiség a klímavédelem területén az utolsó órában van. A magyar köztársasági elnök kitért arra is, hogy a vízbázisok megőrzése legalább olyan fontos, mint a klímavédelem. Nagy figyelemmel kíséri azt a Szlovákiában fél éve hatályba lépett törvényt, amely alkotmányos védelmet biztosít az ottani vízbázisnak, mondta.

Kiemelte, szintén megegyezett az álláspontjuk arról, hogy mindegyik országnak önállóan kell meghatároznia az energiapolitikáját, az atomenergia pedig nélkülözhetetlen a klímavédelmi célok teljesítéséhez. Áder szerint a migráció kérdésében egyetértettek abban, hogy Európa külső határait meg kell védeni, a kötelező kvóta pedig helytelen, nem támogatható, a segélyeket pedig azokra a helyekre kell eljuttatni, ahol a rászorulók vannak. Szíriában a károk elhárítására van szükség.

Čaputová délután Orbán Viktorral tárgyalt a visegrádi együttműködésről, a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokról és európai politikai témákról a Karmelita Kolostorban. Orbán gratulált a júniusban hivatalba lépett új szlovák államfőnek, és köszönetet mondott neki azért, hogy egyik első hivatalos útja Magyarországra vezetett.

Čaputová aztán a tervei szerint fejet hajt Göncz Árpád egykori köztársasági elnök sírja előtt. A volt államfőről azt mondta, olyan ember volt, aki megtestesítette a szabadság és a demokrácia értékeit.