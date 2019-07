Nem találja az ellenszert Németország a borzalmas trendre

Csoportos nemi erőszak ügyében nyomoz az észak-rajna-vesztfáliai rendőrség két friss esettel kapcsolatban: az első július 5-én pénteken, a második 7-én vasárnap történt Mülheimban. Mindkét esetben egy-egy ötfős fiúbanda erőszakoskodott egy fiatal lánnyal, mindkét esetben bevándorló hátterű fiatalokról van szó, és

mindkétszer volt olyan elkövető, aki ellen nem is nyomozhat a rendőrség, mert nem töltötte be a 14. életévét.

A múlt pénteki eset egy játszótér melletti erdő szélén történt, ahol öt bolgár-török származású fiatal erőszakolt meg egy 18 éves, értelmi fogyatékos lányt, akit kórházba kellett szállítani. Vasárnap pedig egy buszról leszálló 15 éves lánnyal erőszakoskodott a megállóban egy 16 éves libanoni, és négy másik szír fiú – az egyikük tizenegy éves volt.

A Ruhr-vidéki városban történt nemi erőszakok pedig beindították a társadalmi vitát Németországban: legyen-e alacsonyabb a büntethetőségi korhatár, vagy sem? Most a büntethetőség korhatára 14 év: ez azt jelenti, hogy amíg valaki ezt be nem tölti, nem kell bíróság előtt felelnie tetteiért. Míg a közvélemény jó része a korhatár leszállítását akarja, szakértők szerint egy 12 éves gyerek nem kezelhető felnőttként.

Közben a 14 év alattiak szexuális bűnözése már a rendőrség előtt is ismert jelenség: a Spiegel beszámolt a 2018-as rendőrségi statisztikáról, ami alapján közel ötven olyan szexuális támadásos esetet regisztráltak tavaly (az egyszerű zaklatásos esetektől kezdve egészen a halálos kimenetelű erőszakokig), amelynél az elkövetők 14 év alatti gyerekek voltak.

819 olyan esetről tudtak tavaly a hatóságok, ahol az elkövetők már büntethetőek voltak, de még nem töltötték be a tizennyolcat. A csoportosan elkövetett esetek száma évről évre növekszik – a Focus cikke szerint viszont mégsem lehet tömegjelenségről beszélni. Ugyanis az összes szexuális bűncselekménynek mindössze három százalékát teszik ki a csoportos esetek.

A Focus a szövetségi nyomozóhivatal 2017-es, csoportos nemi erőszakokkal foglalkozó jelentését szemlézte részletesen, eszerint:

A rendőrségi statisztikák szerint egyre több ügyben nem német állampolgárok a tettesek: míg 2005-ben az elkövetők 37,4 százaléka, 2017-ben 52,2 százaléka külföldi volt. Az adathoz hozzátartozik, hogy jócskán megnövekedett a külföldiek száma Németországban – az 1990-es 5,6 millióról 2016-ra 9,2 millióra nőtt.

Sok esetben rajtaütésszerűen támadnak áldozataikra az elkövetők – az ilyen esetekben még magasabb, több mint kétharmados a nem németek aránya (67,1 százalék). A legfontosabb statisztika viszont valószínűleg az esetek utóélete, azaz hogy felderítették-e az ügyeket:

Ennek az lehet az oka, hogy a csoportosan elkövetett esetekben az áldozatokat többnyire ismeretlenek támadják meg: 38 százalékban a tetteseknek nem volt előtte semmilyen kapcsolatuk az áldozattal, és mindössze 17 százalékban voltak az elkövetők az áldozat barátai vagy ismerősei.

Az adatok szerint tehát az esetek szűk többségében sikeres a nyomozás – a közvélemény viszont sok esetben nem is tud ezekről, fiatalkorú elkövetők esetén ugyanis a rendőrség (a kiskorúságra hivatkozva) sokszor nem teszi közszemlére az eljárást.

Ez történt egy májusi ügynél is, amit csak a héten hozott nyilvánosságra a Bild bulvárlap. Két fiú ugyanis egy 14 éves lányt erőszakolt meg egy parkban Hernében, szintén Észak-Rajna-Vesztfália tartományban. Eredetileg négyen voltak a parkban azon az estén, de a fiatalabbik, 13 éves lány elmenekült a helyszínről, amikor le akarták itatni. Miután elfutott, a fiúk egyből rámozdultak barátnőjére, vodkával és energiaitallal itatták, majd pedig megerőszakolták.

Videó is készült az esetről, egyelőre vizsgálja a rendőrség a felvételeket. A lányt életveszélyes állapotban hagyták ott a helyszínen egy bokorban, végül sikerült egyedül eljutnia egy villamosmegállóig. Segélyhívás után kórházba szállították, ahol

Az erőszakolók és az áldozat egy iskolába jártak, a tettesek egyike osztálytársa is volt a megerőszakolt lánynak, végül mindkettőjüket kicsapták. A rendőrség viszont csak az idősebb, 14 éves fiú ellen kezdett nyomozásba – 13 éves társa ugyanis nem volt büntethető.

Kérdéses, hogy mi lehet az ilyen fiatal elkövetőknél az indíték arra, hogy – aktívan vagy passzívan, de – résztvevői legyenek egy csoportos nemi erőszaknak. Az esetek pszichológiai hátteréről kérdezte meg a Stern Dr. Mithu M. Sanyal társadalomtudóst, aki szerint az ilyen ügyeknél szerepe lehet a dominanciának és a hatalomnak.

A szexualitás is lehetett egy indíték. De az, hogy egy tizenkét éves gyanúsítottnál is fennállna ez, az kérdéses. Olyan megválaszolatlan kérdések vannak ezzel kapcsolatban, mint hogy: mennyire vettek részt az esetben? Mennyire volt erős a csoportnyomás? Vajon tettestársak voltak – vagy ők is áldozatai az esetnek?