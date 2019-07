Teljesen felépülhet a család a horvátországi balesetből

A súlyos sérülések ellenére minden esélye megvan a felépülésre annak a családnak, amelyik Horvátországban az autópálya kapujánál szenvedett súlyos balesetet, amikor egy autós 150 kilométeres sebességgel beléjük csapódott.

A Kossuth rádió a zágrábi kórházi forrásokra hivatkozó horvát sajtó alapján közölte: az Ausztráliában élő magyar-horvát családból az apa állapota a legsúlyosabb, rengeteg arccsontja eltört, agyi sérülései vannak és törött bordái miatt tüdeje is megsérült. Súlyos sérüléssel került kórházba a horvát anya is, de ennek ellenére a házaspárnak és a szintén kórházban lévő hétéves fiuknak is minden esélye megvan arra, hogy maradandó sérülések nélkül felépülnek.

Eközben kiderült, hogy a balesetet okozó horvát sofőr vérében alkohol is volt. Az ámokfutónak súlyos drogproblémái voltak, elvonón is volt nem sokkal a baleset előtt és a tervek szerint folytatta volna a kezelést.