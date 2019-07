Szupermarket hűtője mögött találták meg a tíz éve eltűnt amerikai férfi holttestét

Tíz éve eltűnt férfi holttestét fedezték fel egy szupermarket hűtője mögött - írta meg a Des Moines Register. A szupermarket három éve bezárt, de az ipari hűtőszekrényeket csak idén vitték el, így maradhatott rejtve a holttest.

Az iowai hatóságok hétfőn jelentették be: azonosították azt a férfit, akinek a holttestét még januárban találtak meg egy bezárt No Frills bevásárlóközpont hűtője mögött. DNS vizsgálattal megállapították, hogy a test Larry Elly Murillo-Moncadaé, aki korábban maga is a boltban dolgozott. A boncoláson megállapították, hogy nem történt gyilkosság.



Fotó: Council Bluffs Police Department Larry Ely Murillo-Moncada

A fiatal férfi eltűnését 2009-ben jelentették a rendőrségnek szülei, miután összeveszett velük, majd - annak ellenére, hogy odakint épp hóvihar tombolt - zokni, cipő, kulcsok és a kocsija nélkül elment otthonról.

Bár Murillo-Moncada a boltban dolgozott, eltűnése napján nem volt beosztva. A bevásárlóközpont vezetése szerint jellemző volt, hogy a dolgozók ki-be járkáltak a boltból akkor is, ha épp nem dolgoztak. Egy korábbi alkalmazott elmondása szerint pedig előfordult, hogy a kollégákkal felmásztak ipari hűtőkre, és ott üldögéltek.

Brandon Danielson nyomozó szerint Murillo-Moncada is így tett, de beeshetett a hűtőegység és a fal közötti kb. 45 centis résbe. A hűtők 3 méter magasak voltak, kimászni tehát nem tudott, és mivel a gépek nagyon hangosan zúgnak, segélykiáltást se hallhatott senki.

Danielson már tíz éve dolgozott Murillo-Moncada eltűnésén. Amikor értesítették, hogy találtak egy holttestet a boltban, rögtön vele kötötte össze az ügyet.