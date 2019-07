Hiába érte el a rendőröket, nem mentették meg az elrabolt tinilányt

Több ezren emlékeztek meg szombat este Bukarestben egy elrabolt, majd meggyilkolt 15 éves lányra, akinek a megölését vasárnap délután ismerte el egy 65 éves férfi. Az is kiderült, hogy egy másik, szintén autóstoppolás után eltűnt fiatal lányt is a férfi gyilkolt meg áprilisban.

Az ügy megdöbbentette a román közvéleményt, és nagy felháborodást keltett, rengetegen okolják a hatóságokat.

A sorozatos mulasztásokkal vádolt hatóságok ugyanis képtelenek voltak megmenteni a lányt, noha elrablása után többször hívta a segélyhívót, végül pedig a kiérkező rendőrök nem hatoltak be időben a gyanúsított otthonába. Az ügy kezelése miatt már leváltották az országos rendőr-főkapitányt és helyi rendőri vezetőket is, de az egész hullámai még messze nem értek véget.

Háromszor is sikerült telefonálnia

A 15 éves, a román médiában Alexandraként megnevezett lány a caracali iskolából akart hazajutni szerdán szülőfalujába, Dobroslovenibe. Mint írtuk, a nyolc kilométeres utat szokás szerint autóstoppal tervezte megtenni. Beült egy férfi autójába, utána pedig eltűnt.

Az áldozatot annak ellenére sem sikerült megmenteniük, hogy csütörtökön délelőtt háromszor is telefonált a segélyhívó számra, elmondta, hogy elrabolták, és adott támpontokat ahhoz, hol lehet. „Már jön, már jön" – kiáltotta a lány, mielőtt megszakadt a vonal. Azt nem tudni, hogy pontosan milyen információkat mondott még, de állítólag jelezte például, hogy az udvarban sok a kutya, sőt, egy névjegykártyáról egy címet is beolvasott.

Mindenesetre a rendőrök utólag azt mondták, hogy nem tudták bemérni a tartózkodási helyét a hívás alapján. Három házat is átkutattak, mire több mint 12 órával a lány kétségbeesett segélykérései után, péntek hajnalban eljutottak ahhoz a házhoz, ahol a fiatalt fogvatartották. Az MTI szerint a rendőrök végül úgy azonosították az érintett férfit, hogy visszanézték az utcai videokamerák felvételeit, és az egyiken látszódott, melyik autóba ült be a lány.

A közvélemény felháborodását azonban fokozta, hogy a rendőrök ezután is órákat vártak, amíg megkapták a házkutatási parancsot. A román médiában arról is írtak, hogy annak ellenére sem hatoltak be, hogy állítólag hallották egy lány sikoltozását. A rendőrök a New York Times szerint azt állítják, hogy az ügyészség utasítására nem léphettek előbb.

Csakhogy indokolt esetben nem lett volna szükség a házkutatási parancsra. Így viszont végül 19 órával a telefonhívások után mentek csak be a házba.

A helyszínen a rendőrök emberi csontoknak tűnő maradványokat találtak egy hordóban, valamint ruhákat és ékszereket is lefoglaltak, de holttest nem került elő. A csontok törvényszéki vizsgálatát megkezdték, mivel felmerült, hogy a férfi savval próbálta eltüntetni a holttestet. Végül azonban nem volt szükség ezek azonosítására, hogy a férfi beismerje a gyilkosságot.

A csontokról azt mondta, a kutyáinak vitte haza

A házban lakó férfit őrizetbe vették. Már a beismerő vallomás előtt kezdeményezték a hatóságok az előzetes letartóztatását nemi erőszak és kiskorúakkal való emberkereskedelem gyanúja miatt.

A Krónika úgy tudja, hogy a 65 éves férfi korábban autószerelő volt, egy időben taxisofőrként is dolgozott, az elmúlt időszakban pedig a környék piacain kereskedett különböző árukkal. A házban egyedül lakott, felesége és gyermeke Olaszországban él. A román média szerint a férfit korábban szexuális bűncselekmény elkövetése miatt kitiltották Olaszországból.

Az AFP szerint először ártatlannak vallotta magát, azt állította, soha nem találkozott a lánnyal, és nem tudja, miről van szó. A házban talált ruhákról azt állította, hogy azok a családjához tartoznak. A csontokról pedig azt mondta, hogy nem emberi eredetűek, és a kutyáinak hozta haza.

Sokáig azonban nem tudott tagadni, mert egyre gyűltek ellene a bizonyítékok. A házban a fiatal lány ruháit és ékszereit találták meg, és ügyvédje szerint a férfi kezdettől

nem tudott magyarázatot adni arra, hogyan hívhatta az ő telefonjáról a lány a rendőröket.

Miután pedig az autójában is megtalálták az elrabolt lány DNS-mintáját, ügyvédje szerint vasárnap beismerő vallomást tett. A 15 éves lány mellett pedig elismert egy korábban elrabolt 18 éves lány meggyilkolását is. A Krónika szerint a férfi azt állítja, hogy a két lány önszántából ment el hozzá, hogy szexuális kapcsolatot létesítsen vele, de összevitatkoztak, és meggyilkolta őket.

Áprilisban tűnt el a másik lány

Már kezdettől azt gyanították, hogy a mostani eset összefüggésben lehet egy 18 éves lány áprilisi eltűnésével is. A másik ügyről azt tudni, hogy április 15-én egy férfi Dioşti község rendőrőrsén bejelentést tett, hogy eltűnt a 18 éves unokája. A lány Caracalba indult stoppal, azóta semmit sem tudtak róla. Azonban a nagyapát állítólag többször is felhívták azzal telefonon, hogy a lány Svájcban van, és többé nem akar hazamenni.

A Krónika szerint a hatóságok abban az ügyben emberkereskedelem gyanúja miatt nyomoztak, és azt is gyanították, hogy a lányt erőszakkal tartották fogva és szexre kényszerítették. A rendőrség szerint előfordulhat, hogy a hordóban talált csontok között lehet a korábban eltűnt lányhoz tartozó is.

A hatóságok azt sem zárják ki, hogy több áldozata is lehetett a férfinak. Az ügyészség az MTI szerint azt is jelezte, hogy a házának 2500 négyzetméteres udvarán rengeteg autóalkatrész és más hulladék volt, ami nehezíti a bizonyítékok gyűjtését. Azzal is számolnak, hogy a kerten kívül is megpróbálhatott eltüntetni korábban nyomokat.

Nagy felháborodást keltett

A gyilkos háza előtt már napok óta több száz helyi tiltakozik, egymást követő súlyos hibákkal vádolva a lány megmentésére képtelen hatóságokat. A nagybátyja a New York Times szerint egy Facebook-posztban még szombaton azt írta, hogy a fiatalt meggyilkolhatták, miközben a rendőrök ott álltak a háznál, és ha ez történt, akkor lényegében

„az az állami apparátus ölte meg, amiben megbízott, amikor a 112-t hívta."

Szombaton pedig több ezer tüntető kormányellenes jelszavakat skandálva, román zászlókkal a kézben a miniszterelnöki hivataltól a belügyminisztérium épülete elé vonult. Ott virágokat és mécseseket helyeztek el az épület elé.

Többen is hozzánemértéssel vádolták a hatóságokat, szerintük nem vették komolyan a telefonhívásokat, és borzasztó lassan reagáltak. „Vér szárad a kezeteken!" – üzenték a rendőröknek. „Miért nem avatkozott be korábban a rendőrség? Ezért mindenkinek felelnie kell, kezdve a kiérkező rendőrtisztektől az ügyészségen át Viorica Dăncilă miniszterelnökig" – mondta egy tüntető az AFP-nek. Más településeken is voltak a kormány lemondását követelő tüntetések.

Leváltották az országos rendőr-főkapitányt

A caracali ügy miatt vizsgálatot indított a rendőrség, az ügyészség és a kormány is, hogy kiderüljön, pontosan mi vezetett a hatóságok tehetetlenségéhez, és kik hibáztak.

Bogdan Licu legfőbb ügyész azt mondta az Antena 3-nak: „Tisztázni kell, miért vártak a rendőrök. Meghalt egy olyan lány, akit minden jel szerint meg lehetett volna menteni." Mint mondta, a rendőrök már az alapos gyanú ismeretében behatolhattak volna a házba, ezért

megengedhetetlennek és megbocsáthatatlannak nevezte, hogy nem léptek hamarabb.

Nicolae Moga belügyminiszter pénteken jelentette be, hogy leváltotta Ioan Buda országos rendőr-főkapitányt, mert „drasztikus intézkedésekre volt szükség". Szintén menesztették az Olt megyei prefektust, és a helyi rendőrség vezetőjét is. A felelősségre vonások azonban minden jel szerint nem értek véget ezzel, és még nem tudni, meddig gyűrűzik el az ügy.

A Szociáldemokrata Pártot (PSD) vezető Viorica Dăncilă kormányfő azt ígérte, hogy mindenkit menesztenek, vagy felelősségre vonnak, aki hibásan kezelte a helyzetet. Azt is mondta, hogy egy intézményközi munkacsoportot akar létrehozni, amivel javítanák a gyors cselekvést igénylő krízishelyzetekben a hatóságok reakcióidejét. Szombaton pedig azt is bejelentette, hogy

felvet egy népszavazást arról, hogy keményebb büntetéseket szabjanak ki a gyilkosságot, nemi erőszakot és pedofíliát elkövetők ügyében.

Dăncilă felszólította a pártokat, hogy ne politikai célokra használják az ügyet, és bejelentette, hogy a PSD elhalasztja augusztus 3-i kongresszusát az ügy miatt.

Az Agerpres szerint az ellenzék viszont cinizmussal vádolta a kormányfőt, szerintük korábban a korrupciós ügyekben tervezett büntetőjogi reformokkal magának akart kedvezni. A jobbközép Klaus Iohannis államfő átfogó vizsgálatot kért az ügyben, és azt mondta, a nemzetbiztonsági kérdésekkel foglalkozó Legfelsőbb Védelmi Tanács keddi ülésén kérni fogja hivatalosan is a vizsgálat elvégzését, hiszen annak az alapos gyanúja merült fel, hogy a hatóságok nem végezték a feladatukat, és elmulasztották megmenteni az elrabolt lány életét. Szerinte minden szinten, minden felelősnek le kell mondania.

Borítókép: Daniel MIHAILESCU / AFP