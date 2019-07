A vonal túloldalán meghallották a lövéseket, aztán a sikítást

Egy 6 éves kisfiú, egy 13 éves lány és egy fiatal férfi meghalt, tizenketten megsebesültek vasárnap a kaliforniai Gilroy fokhagymafesztiválján, amikor egy fegyveres tüzet nyitott a családbarát rendezvény látogatóira. A kalasnyikovos támadót egy perc után lelőtték a rendőrök. A hatóságok nyilatkozatai szerint egyelőre nem tudni, mi volt a tettes indítéka, ugyanakkor támpont lehet néhány, a lövöldözés előtt nem sokkal közzétett Instagram-poszt. Az egyikben a fehér felsőbbrendűséget hirdetők 1890-es alapművének az elolvasására buzdított a gyilkos, aki a fegyverét legálisan vette Nevadában, de illegálisan vitte magával Kanadába. Az eset arra is rávilágított, hogy hiába szigorúbbak a fegyvertartási szabályok valahol, ha a szomszédos államból gond nélkül be lehet hozni tiltott fegyvert is.