A yorki hercegre is ragad Epstein pedofilbotránya

Miközben tovább gyűrűznek a konteók, hogy ki mindenkinek lehet az amerikai csúcs elitből nagyobb félnivalója az Epstein-ügy miatt, kik lehetnek érintettek a pedofilvádak és szexkereskedelem miatt az ellene zajló eljárás közben a börtönben öngyilkosságot (?) elkövető milliárdos botrányában, és kikről lehetnek esetleg, mint mondják, lefoglalt videofelvételek is az FBI birtokában, a brit királyi házat is egyre inkább eléri a botrány.

Szombaton nyilvánosságra került egy 2010 decemberi videofelvétel, amin a kamera az amerikai milliárdos mostanában leginkább „rémségek házaként” leírt manhattani otthonának vastag tölgyfaajtaját mutatja, és a ki-bemenő tekintélyes forgalmat: a felvétel három órája alatt több csinos fiatal lány hagyja el és megy be az épületbe, miközben egyikükkel, egy didergő szőkével maga Epstein is elmegy. De megjelenik a brit királyi ház tagja, András yorki herceg is. A Brit Királyi Haditengerészet parancsnoka, az Egyesült Királyság nemzetközi kereskedelmi és befektetési különmegbízottja egy távozó barna nőtől búcsúzkodik az ajtóban, majd visszatér a házba, Epstein szexuális játékokkal teli rezidenciájára.

Fotó: Kovács Tamás / MTI András yorki herceg

András herceg II. Erzsébet fiatalabbik fia, Károly herceg testvére, jelenleg nyolcadik a trónöröklési sorban. A kilencvenes években Sarah Fergusontól való válása jelentett bulvártémát és kellemetlenséget a királyi ház számára. Epsteinnel való ismeretsége már idáig is téma volt. Epstein egyik állítólagos szexrabszolgája, Virginia Roberts még 2014-ben pert indított Epstein ellen, de a per iratait csak most, Epstein halála előtt néhány órával hozták nyilvánosságra. Akkor a nő azzal vádolta meg Epsteint, hogy 17 éves korában szexre kényszerítette több befolyásos politikussal, mások mellett András yorki herceggel is. A bíróság elutasította a keresetét, a herceg és ügyvédei pedig azóta is a leghatározottabban tagadják a vádakat. Néhány napja szimbolikusan a királynő is újra kiállt a fia mellett, amikor közvetlenül mellette ült egy ünnepségen.

A most kikerült videofelvétel azonban újabb kínt jelent a királyi háznak. Az angol bulvár Mail on Sunday nagy anyagában azt hangsúlyozza, hogy már nem lehet jogászok mögé bújni, a hercegnek el kell mondania a teljes igazságot Epsteinnel való kapcsolatáról.

Erről néhány dolgot már most is lehet tudni. A yorki herceget Ghislaine Maxwell mutatta be Epsteinnek. Ghislaine Maxwell előbb Epstein barátnője volt, majd a vádak szerint a kerítőnője, nem mellesleg pedig ő Robert Maxwell brit sajtómágnás lánya.

András herceg többször mutatkozott Epsteinnel akkor is, amikor már közismertek voltak a pedofilvádak. A nagy forgalmú manhattani ház, ahol a yorki herceget lefilmezték, stílusában is elég extrém volt. Kitömött tigrisek, pincsik és egy csillárról életnagyságban lógó szuka mellett Epstein büszkesége egy „emberi sakktábla” volt, kihívó ruhákba bujtatott figurákkal, akik állítólag a „női alkalmazottait” jelenítették meg. Egy festmény magát a milliárdost mutatta láncra verve egy cellában, mementóként is talán, hogy bármikor börtönbe kerülhet. Ebben az épületben volt egy Clintont ábrázoló nagyméretű festmény is, amin az exelnök piros magassarkú cipőben, női ruhában jelenik meg, abban a kék ruhában, amiben Monica Lewinski elkövette egyetlen értelmezhető aktusát.

András tudatában volt? nem tett fel kérdéseket? Epsteint nem sokkal előtte engedték ki a börtönből visszaélések miatt – kérdezi most a Mail on Sunday.