Spanyolország befogadja a menekülteket a hetek óta olasz partnál hánykolódó hajóról

Spanyolország befogadja a menekülteket a közel három hete Lampedusa partjainál vesztegelő Open Arms nevű hajóról, írja az AFP.

A spanyol miniszterelnök, Pedro Sánchez vasárnap elrendelte Algericas város kikötőjének megnyitását a hajó a menekülthajó előtt. Hozzátette, "a helyzet nagyon sürgős", és Olaszország elutasító hozzáállása "felfoghatatlan".

A felajánlás egy nappal azután jött, hogy Matteo Salvini olasz belügyminiszter a miniszterelnökének utasítására engedélyezte, hogy legalább a gyerekek partra szállhassanak Olaszországban.

Egy hete Richard Gere amerikai színész szakította meg toszkánai nyaralását, és vitt élelmet a hajón vesztegelő menekülteknek. A hajón büszkén mutogatta a kisfiáról készült képeket a menekülteknek, akikkel barátságosan el is beszélgetett. Gere azonban nemcsak beszélgetett, hanem élelmiszert és vizet is vitt a hajóra, és adománygyűjtést is indított a menekültek számára.

Mint ismert, a máltai és az olasz hatóságok tavaly június óta megtiltották a mentőhajók kikötését, ez alól csak azokban az esetekben van kivétel, ha már korábban létezett megállapodás a menekültek más országokba való áthelyezésére.

Az Open Arms mentőhajót egy spanyol segélyszervezet működteti. Az Európai Parlament vezetője, David Sassoli felszólította az Európai Bizottság elnökét, Jean-Claude Junckert, hogy segítsen megoldani a helyzetet. Az EB azonban csak közvetítőként működhet közre a tagállamok között, és az elosztási folyamat csak azután kezdődhet meg, miután egy tagállam azt hivatalosan is kéri. Bár korábban Spanyolország miniszterelnök-helyettese azonban közölte, ők biztosan nem fogják ezt megtenni, most úgy tűnik, mégis meggondolták magukat.