A brazil elnök szerint civil szervezetek okozták a pusztító amazonasi erdőtüzet

Brazília elnöke, Jair Bolsonaro azt állítja, hogy civil szervezetek állhatnak a pusztító amazonasi erdőtűz mögött, de erre semmilyen bizonyítékot nem mutatott be - írja a Reuters.

Az elnök szerdán azt mondta: "minden jel arra utal", hogy a civil szervezetek azért mennek az Amazonashoz, hogy tüzet gyújtsanak az esőerdőben. Amikor megkérdezték tőle, mire alapozza ezt a kijelentést, és van-e erre utaló bizonyítéka, Bolsonaro azt válaszolta: ezeket a dolgokat általában nem írásban tervezik meg.

Bolsonaro rámutatott ugyanakkor arra, hogy a kormánya csökkentette a nem kormányzati szervezeteknek járó támogatásokat. Szerinte ez elegendő indok lehet ahhoz, hogy a civil szervezetek az esőerdők lángba borításával akarják besározni a brazil kormányt.

Ezeknek az embereknek hiányzik a pénz

- szögezte le az elnök.

Az Amazonas területén jelenleg is több helyen lángol az erdő a brazil űrkutatási hivatal, az INPE adatai szerint. Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, az erdőtüzek füstje már az Amazonastól 2700 kilométerre található Sao Paolóig is elért.

Bolsonaro alig pár hete menesztette az űrhivatal vezetőjét, miután az INPE műholdas adatok alapján közleményt adott ki arról, hogy idén 88 százalékkal erősödött az esőerdő irtása az ország területén. Erre az elnök azt mondta, hogy hazugság. A vitában ugyanakkor több tudományos intézet kiállt az INPE mellett.

A brazil elnök fenti megjegyzései valószínűleg ismét feldühítik azokat, akik egyre inkább aggódnak amiatt, ahogyan a brazil kormány és a brazil elnök hozzááll az Amazonas esőerdőjéhez. Ez az esőerdő ugyanis - amelynek több mint a fele Brazília területén található - kulcsfontosságú a klímakatasztrófa elleni küzdelem szempontjából.