Nyolcvanra nőtt az afgán esküvői robbantás áldozatainak száma

Már nyolcvan halálos áldozata van a brutális kabuli bombatámadásnak, írja az Rferl. A korábbi hírek 63 áldozatról szóltak, de többen a kórházban haltak bele sérüléseikbe.

Az afgán fővárosban szombat este egy házasságkötő teremben robbant pokolgép. A helyszínen 1000-nél is többen voltak. A most már évtizedek óta folyamatos összecsapásoktól szenvedő országban ezek a termek a fő találkozóhelyek közé tartoznak, egy-egy-nagyobb esküvőn nem ritkán ilyen sok meghívott is van.

A robbantás a város nyugati részén történt egy síita negyedben. Az esküvőkön gyakran elszeparálják a férfiakat és a nőket, itt a férfi szekcióban robbantottak, de az áldozatok között nők és gyerekek is vannak.

Az öngyilkos merényletet időközben magára vállalta az Iszlám Állam.