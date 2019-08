Újabb demokrata párti elnökjelölt-aspiráns lépett ki a választási küzdelemből

Kirsten Gillibrand New York-i politikus személyében újabb demokrata párti politikus közölte, hogy felhagy a pártja elnökjelöltségéért folyó küzdelemmel az Egyesült Államokban, ahol 2020-ban lesz elnökválasztás. Gillibrand a The New York Times című lapnak adott szerdai interjújában jelentette be döntését.