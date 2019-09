Nem aratott nagy sikert az, ahogy Jair Bolsonaro kezeli az amazonasi erdőtüzek ügyét, ugyanis nőtt az elutasítottsága Brazíliában.

A Reuters szemlézett egy közvélemény-kutatást, melynek eredményei alapján a brazil elnök elutasítottsága 38 százalékra ugrott a korábbi 33-ról, ennyien mondják azt, hogy rosszul vagy nagyon rosszul végzi a munkáját.

33-ről 29 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik azt gondolják, hogy jól, vagy nagyon jól végzi a dolgát, emellett a korábbi 31-ről 30 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik szerint átlagos a teljesítménye.

Konkrétan az amazonasi erdőtüzekkel kapcsolatban pedig a megkérdezettek 51 százaléka mondta azt, hogy rosszul, vagy nagyon rosszul kezelte a krízist.

Január óta 78 383 erdőtüzet jegyeztek fel Brazíliában, ami önmagában is több éves rekord. Szakértők szerint ennek elsősorban az erdőirtás (amelynek mértéke megháromszorozódott idén) és a nagy szárazság az oka. Az Amazonas környéki erdőtüzek idén a szokásosnál is nagyobb nemzetközi visszhangot kaptak, részben azért is mert a brazil elnök sokak szerint nem megfelelően kezelte az ügyet. Korábban például arról beszélt, hogy az esőerdő védelmében tett lépéseket a gazdasági növekedés gátjának tekinti, ezért megkönnyítette az esőerdők kivágását. De nagy felháborodást váltott ki az is, amikor augusztus elején leváltották a brazil űrkutatási hivatal (INPE) vezetőjét, miután olyan adatokat hozott nyilvánosságra, amelyek azt mutatták, hogy júliusban mintegy négyszerese volt az erdőirtás mértéke az egy évvel korábbinak. Jair Bolsonaro azzal vádolta meg az INPE vezetőjét, hogy hazudik.

A brazil kormány azóta több tízezer katonát vetett be a tomboló erdőtüzek megfékezése érdekében, miután Bolsonaro felhatalmazást adott a hadsereg bevetésére. A környezetvédők brazíliai harcáról itt, az ország ellentmondásos elnökéről pedig itt írtunk korábban.