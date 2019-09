Kihűlés okozta a Tátrában rekedt barlangászok halálát

A boncolás eredménye szerint a hideg és nedves környezetben töltött hosszú idő miatti kihűlés okozta annak a két barlangásznak a halálát, akik augusztus közepén rekedtek a tátrai Jaskinia Wielka Sniezna (Nagy Havas-barlang) mélyén, közölte a dél-lengyelországi Nowy Targ város ügyészsége hétfőn.

A két barlangkutató azután rekedt a barlang mélyén, hogy a váratlanul beáramló víz elvágta az útjukat. A barlangrendszerben rögtön azután megkezdték a mentést, hogy néhány barlangász értesítette a tátrai mentőszolgálatot arról, hogy két kollégájuk egy eddig feltérképezetlen, szűk nyílásban ragadt.

A mentőalakulatok néhány nappal később megtalálták a két férfi felszerelését, amit a feltételezés szerint azért hagyhattak hátra, mert az terhükre volt a szűk térben. A mentés résztvevőinek augusztus végén sikerült elérniük a holttestekhez, amelyeket aztán a múlt héten emeltek ki a barlangból.

A Nagy Havas barlang az egyik leghosszabb és legmélyebb barlang a Tátrában. A kutatásban a tátrai hegyi mentők mellett tűzoltók, tűzszerészek és bányamentők is részt vettek. A mentést a mintegy négy Celsius-fokos hőmérséklet és a magas páratartalom is nehezítette. (via MTI)