Szeptember 11.: Még mindig 1100 áldozat azonosításán dolgoznak

Tizennyolc évvel az Amerikai Egyesült Államokat megrázó terrortámadás után a New York-i hatóságok még mindig 1100 áldozat azonosításán dolgoznak.

Csak a közelmúltban sikerült azonosítani például azt a tűzoltót is, aki a New York-i Világkereskedelmi Központ elleni terrortámadás áldozatainak mentési munkálatai közben vesztette életét. Szeptember 10-én Michael Haub tűzoltó második temetési szertartásán családtagjai mellett több tűzoltó is részt vett New Yorkban.

Rá és arra a 342 tűzoltóra is emlékezünk, akiket azon a szomorú napon elvesztettünk. Bátorságukért örökké hálásak leszünk nekik

– hangzott el a megemlékezésen.

Csaknem 200 tűzoltó egyébként a terrorcselekmények utáni években halt meg, betegségük pedig sokszor összefüggött a robbantások utáni mentési munkákkal. „Ezek a hősök az életüket adták azért, hogy másokat megmentsenek, és ezt soha nem felejtjük el. ”

A szeptember 11-i terrortámadásokban összesen 2977 személy halt meg, 2753-an eltűntek és több mint 6000-en megsérültek.

George W. Bush, aki az al-Kaida 2001. szeptember 11-i terrortámadásakor az Egyesült Államok elnöke volt, leszögezte: az Egyesült Államok felkutatja a felelősöket, és igazságot szolgáltat. Ennek során nem fog különbséget tenni a terrorcselekményt elkövetők és a nekik menedéket nyújtók között – mondta nem sokkal a terrortámadások után.

Oszama bin Ladennel 2011. május 2-án végeztek amerikai kommandósok Pakisztánban.

( CNN )