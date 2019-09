Így kell beazonosítani több ezer kilométerről egy gyermekpornós társaságot

Az Europol közzétett egy képet egy kiszáradt fűvel borított mezőről, arra kérve a netezőket, hogy geolokációval segítsenek beazonosítani, hogyan és hol készülhetett a fotó. A Bellingcat nevű oknyomozócsoport vállalkozott a feladatra, nem is sejtve, hogy

A KÉP MÖGÖTT EGY GYERMEKPORNOGRÁFIÁVAL FOGLALKOZÓ UKRÁN MODELLSTÚDIÓT TALÁLNAK MAJD.

Hogy működik a geolokáció?

A lényege, legalábbis a nyomozásoknál, hogy távolról is meghatározható egy személy vagy egy tárgy tartózkodási helye, például egy fénykép alapján. Egy kép esetében általában olyan apró részletek segítenek, mint egy felirat, egy külső helyszín vagy épület, sőt, akár egy különleges növényfajta, ami csak egy adott területen nő.

Ilyen módszert használ az Europol, vagyis az Európai Rendőrségi Hivatal, ami a Trace An Object program keretében olyan képek részleteit teszi közzé, amelyen gyermekpornográfia vagy bántalmazás szerepel. A képek részletei csakis olyan dolgokra koncentrálnak, amelynek beazonosítása bármilyen mértékben segíthet megtalálni a kiskorú áldozatokat, tehát ők maguk nem szerepelnek a képen. 2019 márciusára

a netezők segítségével azonosítottak nyolc áldozatot és egy elkövetőt, ami elmondásuk szerint minden várakozásukat felülmúlta.

Ugyanezzel a céllal tették közzé azt a képet is, amely alapján a Bellingcat csoport nyomozni kezdett.

Egy bizonyos bozótos

A fényképen első ránézésre alig látható olyan részlet, amely kiindulópontként szolgálhatott volna. Se felirat, se közeli épület, se domborzati sajátosság nem látszott, csupán a kiszáradt fű, bozót és néhány téglalépület a háttérben. Úgyhogy ezekből próbáltak meg kihozni valamit a bellingcatesek, akik kifejezetten jártasak a geolokalizációs nyomozásban. Először is listáztak minden olyan részletet amely segítségükre lehetett:

magasra nőtt száraz gyomnövényzet, helyenként náddal;

egy sárgára festett vagy téglából épített épület a távolban;

falusi házak fémtetővel.

Fotó: bellingcat.com

Az első kiindulási pont az volt, hogy a képen szereplő növényvilág többnyire Moldovában Ukrajnában, és az orosz-kazah határ egy részén található meg, amely alapján nagyon tágan belőtték, hogy a kontinensen merre készülhetett a fotó. A növények vizsgálata egyébként kifejezetten hasznos lehet, korábban is találtak már meg így embert bellingcatesek.

Az épületek kinézete alapján feltételezték, hogy a helyszín az egykori Szovjetunió területén helyezkedhet el, valószínűleg egy kisebb településen. Csakhogy a nyomok itt kimerültek, a Bellingcat pedig elakadt, úgyhogy más irányból kezdték el megközelíteni az ügyet.

Fotó: bellingcat.com

A módszerük abból állt, hogy gyerekkel való szexuális visszaélés eseteiről keressenek feljegyzéseket az általuk leszűkített régióból. Egy gyermekek kizsákmányolásáról szóló jelentésben találták meg azt a dokumentumot, amely egy Moldovából Ukrajnába gyerekeket szállító „modellügynökség" 2001-es ügyének részleteit tartalmazta.

Az ügynökséget 2000-ben alapította Denisz M. és Szergej P., azzal a szándékkal, hogy modellkarrier ígéretével kiskorúakat halásszanak össze Moldovában, hogy aztán Ukrajnába vigyék, és meztelenül fotózzák őket. A fiatalkorú lányok szülei tisztességes munka és fizetés reményében engedték el gyerekeiket külföldre „modellkedni". A Szergej P. által készített képeket aztán feltették egy Denisz M. által működtetett honlapra. Az áldozatokat emellett bedrogozták és szexuálisan bántalmazták.

A KÉT FÉRFI EGY ÉV ALATT HATVAN 8-17 ÉV KÖZÖTTI ÁLDOZATRÓL KÉSZÍTETT 7300 KÉPET.

A róluk szóló dokumentum olyan képeket is tartalmazott, amelyek azokat a helyszíneket ábrázolták, ahol az áldozatokat fotózták, azonban ezeknek pontos földrajzi helyzetét nem azonosították be. Ezeket a képeket kezdte el beazonosítani a Bellingcat a Google Maps és a Yandex segítségével.

Vadászat a vörös templomra

A Bellingcat által felkutatott dokumentumban több olyan fotó is szerepelt, amelyet tengerparton, lepukkant üvegházban, vagy romos épületek körül fotóztak. Ezeket kezdték el egyenként beazonosítani, hátha kiderül, hogy kapcsolatban van az Europol által közzétett bozótos képpel.

Fotó: bellingcat.com

A fotók nagy része Odessza közelében készült, de ezek közül is kulcsfontosságúnak bizonyult az a kép, amelyen a távolban egy vörös színű ortodox templom sejlik fel. Az oknyomozók szabályosan vadászni kezdtek a vörös templomokra a város 50 kilométeres körzetében, ami azért volt nehéz feladat, mert a képek készítése óta az épületeket akár át is alakíthatták.

Végül egy Kalahlija nevű településen megtalálták a tökéletes hasonmást, amely színre és formára is megegyezett a képen szereplő templommal. Hogy leellenőrizzék, valóban azonos-e a bozótos kép helyszínével a terep, felkutattak egy drónvideót, amelyen az egész vidék látható, és amely igazolta a feltevésüket:

Az először megtalált kép a gyermekpornót gyártó modellügynökség műve.

Fotó: bellingcat.com

Műholdképek segítségével végül azt is meghatározták, pontosan hol készült az Europol által közzétett kép. Az oknyomozók ezen kívül arra is fényt derítettek, hogy a kép valóban Szergej P. és Denisz M. egyik gyermekpornót tartalmazó oldalára készült.

És hogy mi történt a gyermekpornógyárosokkal?

A kétezres évek elején gyermekpornót gyártó páros honlapjait sikerült lekapcsolni. A szeptember 11-ei támadások után a hatóságok világszerte elkezdték behatóbban vizsgálni a webes felületeken elkövetett visszaéléseket. Ennek a nyomásnak engedve kezdett el az ukrán rendőrség is foglalkozni Szergej és Denisz ügyével, végül razziát is tartottak a stúdiójukban. Bár kábítószert és gyermekpornográfiát is találtak a helyszínen, a két férfi addigra odébbállt – valószínűleg figyelmeztette őket valaki korábban a rendőrségről. Mindketten külföldre menekültek.

Denisz ellen az ukrán hatóságok vádat emeltek, de nem sokkal később ezeket ejtették is. Ő egyébként később elvette az egyik lányt, aki nekik dolgozott. Szergejt Németországban körözték egy ideig kiskorúak bántalmazása miatt, azonban nem tudni arról, hogy valaha is elítélték volna. A két férfi által működtetett honlapok 2004-re már nem üzemeltek.

Az Europol valószínűleg nem tudta, hogy a kép a két ukrán férfi 2001-es ügyéhez kapcsolódik, csak a fotó jutott el hozzájuk, ezért megosztották, hátha valakinek sikerül kiderítenie az eredetét. Bár ez most nem olyan ügy volt, amiben a bellingcates nyomozás hozott áttörést, nem volt felesleges a képek helyszínének beazonosítása. A bellingcat részletes beszámolót írt a nyomozás általuk használt módszereiről, amelyet