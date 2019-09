Meghalt az Oroszországban őrizetbe vett észak-koreai orvhalászok egyike

Kedden mi is írtunk arról, hogy orosz határőrök elfogtak két, illegális halászaton ért észak-koreai hajót, miután az egyik hajó tüzet nyitott a járőrökre. Most az MTI számolt be arról, hogy az őrizetbe vett orvhalászok közül a lövöldözések után egyikőjük meg is halt.

A két hajó a Japán-tengeren, de orosz területen tartózkodott, amikor az orosz járőrök észrevették őket. A hajók mellett 11 motorcsónak is a helyszínen volt, a járművekről illegális halászatot folytattak. Az oroszok lefoglalták az egyik hajót, mire a másik tüzet nyitott rájuk, emiatt három határőr, illetve az orvhalászok közül hat észak-koreai is megsebesült.

Az oroszok végül mindkét hajót lefoglalták és bekísérték őket a Nahodka-kikötőbe. A határrendészeti tisztviselő a Rosszija-24-nek azt mondta, a tűzharc az orvhalászok ellenállása miatt tört ki, majd kiderült az is, hogy a hat sebesültből végül az egyik észak-koreai életét is vesztette.