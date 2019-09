Milliók csatlakoztak világszerte a diákok által szervezett klímatüntetéshez

Ez a cikk a Covering Climate Now nemzetközi médiaegyüttműködés részeként készült. Az együttműködés keretében az egész világon több mint 250 újság, köztük az Index is kiemelten foglalkozik a klímaváltozás témájával.

Világszerte diákok százezrei hagyták ki pénteken az iskolát, hogy részt vehessenek a világ eddigi legnagyobb klímatüntetésén. A szeptember 27-ig tartó egyhetes klímasztrájkhoz Brazíliától Pakisztánig több mint 150 országból csatlakoztak. A Fridays for Future (Péntekenként a jövőért) elnevezésű tüntetéssorozatot a 16 éves svéd Greta Thunberg indította útjára pontosan egy évvel és egy hónappal ezelőtt. A mostani már a harmadik globális klímasztrájk.

Az egyhetes sztrájk egybeesik a szeptember 23-án, New Yorkban tartott ENSZ-klímacsúccsal. Több híres színész, köztük Emma Thompson és Mark Ruffalo is aláírta azt az António Guterres ENSZ-főtitkárnak címzett nyílt levelet, mely az Egyesült Államokban nagyon elterjedt és súlyosan környezetszennező, hidraulikus repesztés (fracking) nevű, az olaj kitermelésekor használt technikát tiltaná be. A Fehér Ház pénteken jelentette be, hogy bár Donald Trump ott lesz az ENSZ-ben jövő hétfőn, nem fog részt venni a klímacsúcson, helyette egy vallásszabadságról szóló tárgyalásra fog beülni.

New Yorkban van Greta Thunberg is, aki az elmúlt egy hétben számos politikussal, köztük Barack Obamával is találkozott. A diáklány az Európából Amerikába vezető utat nem repülőgéppel, hanem egy versenyvitorlással tette meg, hogy nullára csökkenthesse útjának károsanyag kibocsátását. Thunberg a globális klímasztrájk New York-i állomásán fog beszédet mondani. A város vezetése a héten jelentette be, hogy engedélyezi mind az 1,1 millió New York-i diáknak, hogy a tanítást kihagyva részt vegyenek a tüntetésen.

A pénteki tüntetések Ausztráliában kezdődtek meg először, ahol legalább 300 ezren vonultak utcára. A legtöbben Sydneyben és Melbourne-ben vettek részt az akciókon, és a többi nagyvárosban is legalább 10 ezer fős volt a részvétel.

Londonban több vezető ellenzéki politikus, illetve külföldről (például Malawiból vagy Bolíviából) érkezett diák is felszólalt a parlament mellett tartott tüntetésen. A hivatalos beszédek után több csoportra szakadt a főként 15-20 évesekből álló, a szervezők szerint százezer fős tömeg. Egy párszáz fős, kifejezetten fiatal (12-16 éves) tüntetőkből álló csoport először a Downing Street 10-hez, a miniszterelnök rezidenciájához ment, majd több forgalmas utat is megpróbáltak blokkolni a belvárosban, ám a rendőrség megakadályozta őket ebben.

A német kormány egy maratoni, több mint 18 órán át húzódó tárgyalás után pénteken megállapodott egy széleskörű éghajlati tervről, amely szerint 2030-ra legalább 100 milliárd eurót fognak költeni a környezetvédelemre. A döntéshez minden bizonnyal hozzájárult az, hogy pénteken összesen 1,4 millióan tüntettek az országban.

Budapesten a Fridays For Future Magyarország és az Extinction Rebellion Magyarország szervezett tüntetést a Széll Kálmán térre péntek estére, a Klímahét megnyitásaként. A néhány tucat tüntető halottnak tettette magát („behalt”), hogy felhívják a politikai vezetők és döntéshozók figyelmét az éghajlatváltozás következményeire, és az érdemi cselekvés szükségességére.

A Klímahét legnagyobb magyarországi tüntetése szeptember 27-én lesz. Eddig több mint kétezren jelezték Facebookon, hogy részt vesznek a Clark Ádám térről induló demonstráción.

Berlin, Németország (Fotó: John Macdougall / AFP)

Hamburg, Németország (Fotó: Axel Heimken / AFP)

München, Németország (Fotó: Christof Stache / AFP)

Nairobi, Kenya (Fotó: Baz Ratner / Reuters)

Wakison, Uganda (Fotó: Isaac Kasamani / AFP)

Fokváros, Dél-afrikai Köztársaság (Fotó: Mike Hutchings / Reuters)

Koppenhága, Dánia (Fotó: Ritzau Scanpix / Reuters)

Budapest, Magyarország (Fotó: Csomor Ádám / Index)

Nicosia, Ciprus (Fotó: Yiannis Kourtoglou / Reuters)

Tokió, Japán (Fotó: Kim Kyung-Hoon / Reuters)

Bangkok, Thaiföld (Fotó: Soe Zeya Tun / Reuters)

Kijev, Ukrajna (Fotó: Gleb Garanich / Reuters)

Athén, Görögország (Fotó: Alkis Konstantinidis / Reuters)

London, Anglia (Fotó: Hannah Mckay / Reuters)

Melbourne, Ausztrália (Fotó: Melanie Burton / Reuters)

Párizs, Franciaország (Fotó: Charles Platiau / Reuters)

Kolkata, India (Fotó: Rupak De Chowdhuri / Reuters)

Stockholm, Svédország (Fotó: Tt News Agency / Reuters)

Krakkó, Lengyelország (Fotó: Agencja Gazeta / Reuters)