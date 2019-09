A demokraták bejelentették: elindítják Trump ellen a vádemelési eljárást

Soha, egyetlen amerikai elnököt nem mondattak még le impeachment eljárással, de most Donald Trump ellen megint ilyet kezdeményeztek a demokraták. Trump látszólag örül, mint mondja ez az ő elnöki esélyeit növeli.

Nancy Pelosi, a Képviselőház demokrata elnöke bejelentette, hogy megindítják Donald Trump amerikai elnök ellen a vádemelési (impeachment) eljárást.

Az ügy előzménye, hogy Donald Trump július 25-én felhívta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt. De vajon mit mondott? Ez volt a vádemelési eljárás legfontosabb kérdése az elmúlt napokban.

Fotó: Huszti István / Index Nancy Pelosi

A demokraták szerint az elnök azt kérte ukrán kollégájától, hogy indítson nyomozást a demokrata elnökjelöltségért induló, egykori alelnök, Joe Biden fia ellen. E kérésnek pedig az volt az oka, hogy javítsa saját elnökválasztási esélyeit a demokratákkal szemben.

Korrekt beszélgetés volt

Trump szerint ő semmi törvénytelent nem tett, nagyon korrekt és kedves beszélgetést folytatott, és a demokraták csak Joe Biden családjának üzelmeiről szeretnék elterelni a figyelmet.

A demokraták kontrája szerint, ha így volt, elő a farbával, az elnök hozza nyilvánosságra a telefonbeszélgetést.

A történet előzményei korábban inkább a demokrata pártot hozták kellemetlen helyzetbe, Joe Biden fia, Hunter Biden beült egy zavaros ukrán energetikai cég, a Burisma Holding igazgatótanácsába. Ez a társaság egy hányatott sorsú és sokszor a nagypolitika által is befolyásolt olajkikötő tulajdonosa volt, és bár az illetékes ukrán ügyészek soha nem vádolták meg Bidenéket törvénytelenséggel, de elég nehezen feltételezhető, hogy a fiatalabbik Biden szakértelmére és nem politikai lobbierejére volt szükség a cégnél.

Nyolcszor kérte

Ám, ahogy a Fehér Házból Trump elnöksége alatt szinte minden, úgy ez a telefonbeszélgetés is kiszivárgott, vagy ha nem is maga a beszélgetés, de a tartalma igen, mert az amerikai sajtó azt szellőztette meg, hogy Trump a telefonbeszélgetés során nyolc alkalommal kérte Zelenszkijt, hogy beszéljen Rudolph Giulianival, Trump ügyvédjével, New York egykori polgármesterével a Biden-ügyről.

Ez a beszélgetés lehet a tárgya a vádemelési (impeachment) eljárásnak. mert a gyanú szerint Trump a személyes érdekei miatt tett külpolitikai lépéseket. Joe Biden maga is azt nyilatkozta, hogy az impeachment tragédia lenne, de egy olyan tragédia, amit az elnök okozott - tette hozzá.

A demokraták azzal is megvádolták az elnököt, hogy az Egyesült Államok azért tartott vissza korábban egy Ukrajnának szánt 400 millió dolláros hadiipari támogatást, mert Trump ezzel nyomást akart gyakorolni a vizsgálat megkezdése érdekében.

Ő maga röhejesnek nevezte, hogy azzal vádolják, hogy nem költött el több amerikai adófizetői dollárt, pedig ő csak igyekezett nagyobb teret engedni az európaiak nagylelkűségének.

Egyszerű hekkelés

Nancy Pelosi, a Képviselőház 79 éves demokrata elnöke eddig jellemzően elégvisszafogott volt, amikor a vérmesebb demokrata képviselők állandóan impeachment eljárást szerettek volna indítani. A veterán politikusnő mindenesetre ezekben a percekben is tárgyal arról, hogy meginduljon-e az impeachment.

A republikánusok eközben azzal érvelnek, hogy amennyiben bármilyen üres vádaskodás után az elnökök telefonbeszélgetéseit nyilvánosságra kellene hozni, akkor ezennel megszűnne az amerikai külpolitika.

Impeachment

Az elnök közjogi felelősségre vonásának az Egyesült Államokban szigorú rendje van, a Kongresszus két kamarája ezt hazaárulás, vesztegetés vagy súlyos törvényszegés gyanúja esetén indíthatja el. A Képviselőháznak (House of Representatives) 51 százalékkal, vagyis abszolút többséggel kell elfogadnia a vádat. Ezt követően a Szenátus (Senate) folytatja az eljárást, ahol már a tagok kétharmados (67 százalékos) többsége szükséges ahhoz, hogy elindulhasson az elnök hivatalból való eltávolítása. A "rendes" bíróság előtt tárgyalandó büntetőjogi felelősségre vonás ezután folytatható le.