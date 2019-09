Finn kormányfő: A tagállamok készen állnak az EU-s támogatások szigorítására

Hétfőn Magyarországra érkezik Antti Rinne finn kormányfő, aki a Hvg szerint nemrég az ottani közmédiának nyilatkozott. Rinne azt mondta, hogy

az EU-s tagállamok készek arra, hogy a jövőben a demokratikus alapértékek tiszteletben tartásához kössék az EU-s támogatások odaítélését.

Ugyebár most éppen Finnország tölti be az EU soros elnökségét, és éppen most zajlik az az időszak, amikor a 2020 utáni uniós költségvetésekről kezdhetnek el tárgyalni a tagországok. Ebbe a helyzetbe szólhat bele komolyan az, ha Finnország a jogállamisághoz köti az EU-s források odaítélését.

Fotó: MTI/AP/Thibault Camus

Nem véletlen, hogy a fideszes propagandamédia és a párt politikusai is nyíltan nekimentek Finnországnak az utóbbi hónapokban, miközben a korábbi budapesti finn nagykövet az Unió egyik legkorruptabb országának nevezte Magyarországot.

Az interjúban Rinne többek között azt is elmondta, hogy nem kipécézni akarnak egyes tagállamokat, hanem csak az európai embereket akarják megvédeni a jogállamot nem tisztelő autoriter rezsimektől.