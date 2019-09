Nevet változtatott Eva Rezešová

Az eredeti nevét lerövidítette, így csupán egy „R” betű árulkodik arról, hogy melyik család tagja ő. Szeretne megszabadulni a múlttól, a neve azonban ezt nem engedné, így volt férje vezetéknevét használja. Lányai is ezt a nevet vették fel születésükkor, így nem volt kérdés, hogy ő is ezt használja – mondta a Blikknek Eva Rezešová - neve elhallgatását kérő - ismerőse.

Rezesová még 2012-ben okozott halálos balesetet részegen: az M3-as autópályán BMW terepjárójával 165 kilométer/órás sebességgel belerohant az előtte haladó Fiatba. Utóbbi autó teljesen kiégett, mind a négy utasa meghalt. A nő tavaly szabadult a börtönből.

A Blikk szerint nemcsak nevétől, de a villájától is próbál megszabadulni Eva. A barokk stílusban épült házban szinte minden aranyból van. Az egyik ingatlaniroda oldala szerint a kétszintes ház 820 négyzetmétert foglal el az 1580 négyzetméteres telken, továbbá garázs és medence is tartozik hozzá. A Blikk értesülése szerint azonban még nem talált az ingatlan gazdára, ami a tetemes vételáron kívül talán a tulajdonos személyének is köszönhető.

A nőnek a lap szerint már sikerült munkát találnia Kassán, sógornője szusibárjában dolgozik. Autót 2026-ig nem vezethet, a bíróság nyolc évre eltiltotta attól.