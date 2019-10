Oszlik a köd az évszázad aranyvécébűntényében

A brit hatóságok nyilvánosságra hozták, milyen autót használtak azok, akik szeptember közepén ellopták az Amerika nevű színarany vécét Winston Churchill szülőházából, a Blenheim-palotából.

A Sky szerint a rendőrség által nyilvánosságra hozott biztonsági felvételeken az látszik, hogy az aranybudi-bűntényhez egy sötétkék Volkswagen Golfot is igénybe vettek a tolvajok. Az autónak valószínűleg hamis rendszáma volt, de a hatóságok most azt remélik, hogy valakinek a fedélzeti kamerája esetleg elcsípte az aranyvécével robogó járművet.

A lopás óta egy hatvanhat és egy harmincöt éves férfit is őrizetbe vettek, de az olasz művész és botrányhős, Maurizio Cattelan alkotása azóta sem került elő, pedig jelentős nyomravezetői díjat ajánlottak fel érte.

Az egymillió font értékű Amerikát 2016-ban a New York-i Guggenheimben megrendezett kiállításon is bemutatták, ahol használni is lehetett, miközben a közelben egy biztonsági őr vigyázta a rendet. A tizennyolc karátos toalettet egyébként Donald Trump amerikai elnöknek is felajánlották. Eredetileg egy Van Gogh-festményt nézett ki magának, ám a múzeum inkább az aranyvécét adta volna oda. Végül nem került a Fehér Házba Amerika.