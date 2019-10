Öt új szentet avatott Ferenc pápa

Öt embert szentté avatott Ferenc pápa vasárnap Vatikánvárosban - írja a Reuters. Mivel az újdonsült szentek között van a brit kereszténység egyik legnagyobb alakja, John Henry Newman is, Károly herceg is ott volt az ünnepségen a Vatikánban, mivel trónörökösként ő az egyház leendő vezetője is Nagy-Britanniában.

"Akármiben is hiszünk, akármilyen is a tradícióink, csakis hálásak lehetünk Newmannek azokért a katolikus hitben gyökerező adományokért, amelyeket megosztott a társadalommal" - mondta Károly egy vatikáni újságnak, amelyben "nagyszerű britnek, nagyszerű egyházi embernek és most már mondhatjuk, hogy nagyszerű szentnek" nevezte Newmant. Az anglikán teológus, Newman 1845-ben tért meg a katolikus egyházba. 2010-ben XVI. Benedek pápa avatta boldoggá.

Több mint 40 éve ő az első brit, akit szentté avattak.

A pápa szentté avatott három egykori apácát is: az olasz Giuseppina Vanninit (1859-1911), aki vallási rendet alapított; az indiai Mariam Thresia Chiramel Mankidiynt (1876-1926), aki a szegényeket segítette, és a brazil Dulce Lopes Pontest (1914-1992), aki a munkások nevelésének szentelte életét. Rajtuk kívül szentté avatta a svájci Marguerite Bayst (1815-1879), aki nem volt egyházi ember, de megjelent a testén Krisztus öt stigmája.