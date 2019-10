Újabb embereket tartóztattak le az aranybudi-ügyben

Újabb három embert tartóztattak le a hatóságok a Blenheim-palotából szeptember közepén ellopott, "Amerika" névre hallgató aranyvécé ügyében, így a korábbiakkal együtt összesen már öt embert fogtak el, a vécé hollétéről azonban egyelőre továbbra sincs hír – írja a Guardian.

A rendőrség tájékoztatása szerint egy 35 és egy 34 éves oxfordi férfit, valamint egy 36 éves oxfordi nőt tartóztattak le, akiket a budilopás megtervezésével gyanúsítanak. Ennél többet egyelőre nem árultak el a rendőrök, de azt lehet tudni, hogy mindannyian letartóztatásban is maradtak.

Korábban a rendőrség által nyilvánosságra hozott biztonsági felvételek alapján már kiderült, hogy az aranyvéce meglovasításához egy sötétkék Volkswagen Golfot használtak a tolvajok, aminek valószínűleg hamis rendszáma volt. A hatóságok korábban azt remélték, hogy valakinek a fedélzeti kamerája esetleg elcsíphette az aranyvécével robogó járművet, de erről egyelőre nincs hír. Emellett két embert is letartóztattak már: egy 66 éves férfit a lopás elkövetésének gyanújával, egy 35 éves férfit pedig a bűntény megtervezésével.

Az egymillió font értékű Amerikát 2016-ban a New York-i Guggenheimben megrendezett kiállításon is bemutatták, ahol használni is lehetett, miközben a közelben egy biztonsági őr vigyázta a rendet. A tizennyolc karátos toalettet egyébként Donald Trump amerikai elnöknek is felajánlották. Eredetileg egy Van Gogh-festményt nézett ki magának, ám a múzeum inkább az a ranyvécét adta volna oda. Végül nem került a Fehér Házba Amerika.