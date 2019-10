A magyar gázháború egyik főszereplője is vastagon benne van Trump ukrán balhéjában

A Time magazin amerikai idő szerint kedden megjelent tényfeltáró cikke szerint Egyesült Államokban körözött és kiadatásától tartó ukrán oligarcha, Dmitrij Firtas juttatott el olyan, kulcsfontosságú dokumentumokat Donald Trump amerikai elnök belső köreihez, amelyek állítólag terhelőek Joe Biden demokrata párti volt alelnökre nézve.

A lap szerint a kétezres évek magyarországi gázháborújának egyik rejtélyes figurája, a vesztegetés és zsarolás vádjával 2014-ben Bécsben őrizetbe vett, majd óvadék ellenében szabadlábra helyezett Firtas ügyvédei szerezték be és küldték meg az amerikai elnök munkatársainak azokat az iratokat, melyek terhelő adatokat tartalmazhatnak az amerikai elnök legnépszerűbb riválisára.

Az Európa-szerte számos ipari érdekeltséget birtokló Firtas jelenleg is Ausztriában él, ahonnan a kiadatását kérte az amerikai igazságügyi minisztérium. Az ügyvédei által begyűjtött, Bidenre és rajta kívül, Robert Muellerre, az orosz beavatkozást vizsgáló volt különleges ügyészre nézve is állítólag terhelő adatokat tartalmazó dokumentumok egyik címzettje Rudy Giuliani, Trump elnök személyes ügyvédje, aki az amerikai tévékben előszeretettel lobogtatott állítólagos bizonyítékokat Joe Biden ellen - köztük állítólag Viktor Sokin volt ukrán főügyész eskü alatt tett írásbeli nyilatkozatát, ami korrupcióval vádolja a volt amerikai alelnököt. Ezek a dokumentumok tűntek fel a manhattani ügyészségnek, mely ma már az amerikai lobbitevékenységek megsértésének gyanújával vizsgálja Giulianit.

A Time oknyomozó újságírói számára két hónap alatt vált világossá Firtas és a Trump személyes jogi védelmében már korábban is kétes érdemeket felmutató volt New York-i polgármester Giuliani szoros és sokrétű kapcsolata. A lap szerint az ukrán oligarcha saját védelme és kiadatásának megelőzése érdekében szerezte be az átadott dokumentumokat, köztük a volt ukrán főügyész nyilatkozatát. Firtas addig is elment, hogy alkalmazásába vette Giuliani több munkatársát.

Giuliani október 6-án a Fox televízióban az ügyről beszélve ugyanakkor nem árulta el, hogy a dokumentumot Firtas embereitől szerezte, holott a nyilatkozat bevezető soraiban Sokin közli, hogy Firtas ügyvédeinek kérésére mondta el, amit tudni vél.

A roppant szövevényes ügy magját az a júliusi telefonbeszélgetés képezi, amit Trump ukrán kollégájával, Volodimir Zelenszkijjel folytatott. Ebben az amerikai elnök azt kérte beszélgetőpartnerétől, hogy indítson korrupciós nyomozást az elnökjelöltségre pályázó demokrata párti exalelnök, Joe Biden fia ellen ottani üzleti ügyei kapcsán, és talán – bár erre eddig csak közvetett bizonyítékok vannak - a kongresszus által megszavazott, 400 millió dolláros katonai támogatás visszatartásával is megzsarolta Ukrajnát.

Amikor a beszélgetés ténye egy hírszerző jóvoltából napvilágra került, a Fehér Ház nem is nagyon cáfolta, legfeljebb a perspektívát vitatta. Ennek ellenére a demokrata többségű washingtoni képviselőház elkezdte előkészíteni az alkotmányos vádemelési eljárást (impeachment-et), mivel nagyon úgy tűnik, Trump elnöki hatalmának bevetésével akarta egy külföldi ország vezetőjét megnyerni egy amerikai politikai riválisa ellen.