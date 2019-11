Nem csak a házasság miatt csatlakoznak brit nők az ISIS-hoz

A The Institute of Strategic Dialouge (Stratégiai Bárbeszéd Intézete, SBI) nevű kutatóközpont szerint nem csak a szerelem vagy a házasság miatt csatlakoznak brit lányok az Iszlám Államhoz – írja a Guardian. Szerintük sokkal inkább több tényező összetett halmazáról kéne beszélni, és ki is adtak egy tájékoztatót azoknak, akik olyan lányokkal dolgoznak, akik az Iszlám Államból visszakerültek az Egyesült Királyságba.

A tájékoztató anyag interjúkra épül, amik olyan brit és holland szociális munkásokkal folytak, akik együttesen több mint 250 radikalizált nővel dolgoztak. Az Iszlám Államhoz disszidáló lányokat sokan dzsihádi menyasszonyoknak hívják, amivel azt sugallják, hogy csak szerelemből, házasságért mentek a Közel-Keletre. Ezzel szemben az interjúk alatt az SBI arra jutott, hogy ez a prekoncepció téves, ugyanis az előítélet alapján a lányok csak önálló akarat nélküli passzív szereplők, pedig a valóságban aktív követői és támogatói az Iszlám Állam ideológiai rendszerének.

A tanulmány szerint valóban fontos tényező a házasság, de csak egy a sok közül. Sokak kirekesztve érzik magukat a nyugati otthonukban, sőt, van akit a diszkrimináció vagy a gyűlölködés taszít keletre. Mások inkább a testvériességre hivatkoznak, és a vágyra, hogy tartozzanak valahova. Sokaknak imponál, hogy részesei lehetnek egy új állam megépítésének, ami egyben szent feladatuk is. A kalifátus tiszta, igazi iszlám életet ígér, ami sokakat vonz.

A kiadványban azt írják, hogy néha a tinédzserkori szülők-, vagy a társadalom elleni lázadás is közre játszik, akár csak a női önmegvalósítás és a nyugati feminizmus megtagadása.