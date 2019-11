Amióta legálisan házasodhatnak, egyre kevesebben lesznek öngyilkosok

Majdnem a felére esett vissza az öngyilkosságok száma a meleg férfiak és nők körében Dániában és Svédországban, amióta legálisan házasodhatnak választott partnereikkel, derült ki egy friss kutatásból. A Journal of Epidemiology and Community Health c. lapban publikált tanulmányt dán és stocholmi kutatók közösen készítették, és azt találták, hogy az 1989 és 2002 közötti időszakhoz képest 2003 és 2016 között 46 százalékkal csökkent az öngyilkosságok száma az érintett csoportokban.

A házasság védelmet biztosít az öngyilkosság ellen

– mondta a Reutersnek a kutatás vezetője, Annette Erlangsen. Hozzátette, az azonos neműek házasságának legalizálása, és más törvényes intézkedések mérsékelhetik a szexuális kisebbségek megbélyegzését.

„Természetesen nagyon pozitív, hogy az öngyilkosság ráta közel megfeleződött, ám ennek ellenére ez a szám továbbra is aggasztóan magas, különösen, ha figyelembe vesszük, hogy ez még magasabb lehet azok esetében, akik nem házasok" – mondta Erlangen a dán Informationnek. Az adatokból kiderül az is, hogy míg a homoszexuális házasságokban az öngyilkosságok száma 46 százalékkal, addig a heteroszexuális kapcsolatok esetében 28 százalékkal esett vissza az említett időszakban – ám még így is kétszer annyi homoszexuális kapcsolatban élő vetett véget az életének, mint ahány heteroszexuális kapcsolatban élő.

Az LGBT-csoportba tartozó fiatalok legalább háromszor nagyobb valószínűséggel követnek el öngyilkosságot, mint heteroszexuális társaik, hivatkozik egy 2018-as, 10 ország adatait felölelő kutatásra a The Local. Svédországban 2009-ben, Dániában 2012-ben legalizálták az azonos neműek házasságát, és mostanra világszerte 27 országban köthetnek törvényesen házasságot egymással a meleg párok.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123, vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.