Az oroszok azt mondták, kém, néhány nap múlva kiesett az erkélyen

Kedden reggel holtan találták isztambuli szállása előtt James Le Mesurier-t, a szíriai fehérsisakos mozgalom alapítóját. A Guardian török forrásokra hivatkozva azt írta, hogy Le Mesurier koponya, és lábtörést szenvedett, feltehetően zuhanás következtében, de arcon lévő vágásról is írt például a Daily Mail. Egy Reutersnek nyilatkozó forrás szerint a török rendőrség jelenleg öngyilkosságként vizsgálja az ügyet, szerintük a férfi a lakása erkélyéről eshetett ki.

Az esethez azonban tartozik egy furcsa részlet, amely egészen más színbe helyezi Le Mesurier halálát.

Szerintük ugyanis a korábban a brit hadseregben katonaként szolgáló férfi a hírszerzésnél dolgozott, és már 20 éve terrorista csoportokkal állt kapcsolatban.

#Zakharova: The White Helmets’ co-founder, James Le Mesurier, is a former agent of Britain’s MI6, who has been spotted all around the world, including in the #Balkans and the #MiddleEast. His connections to terrorist groups were reported back during his mission in #Kosovo. pic.twitter.com/Fa7JTuP39Z