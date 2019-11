Azt akarták elérni, hogy katonai segély fejében Ukrajna indítson vizsgálatot Joe Biden ellen

Donald Trump amerikai elnök ügyvédje, Rudy Giuliani kifejezetten azt kérte, hogy a katonai segély fejében Kijev indítson vizsgálatot Joe Biden, a demokraták jelenlegi elnökjelölt-aspiránsa és fia, Hunter Biden ellen - jelentette ki Gordon Sondland, az Egyesült Államok Európai Unióhoz delegált nagykövete a képviselőházi meghallgatásán.

Az MTI beszámolója szerint a meghallgatáson Gordon Sondland - aki a Trump-kormányzat politikai kinevezettje - az előre elkészített nyilatkozata felolvasásakor többször hangoztatta, hogy munkája során nem szokott feljegyzéseket készíteni és nem mindig emlékszik pontosan dolgokra, eseményekre. Ugyanakkor leszögezte: ha az a kérdés, hogy az ukrajnai vizsgálatok ügyében érvényesült-e a „valamit valamiért" elve, akkor erre egyértelműen igenlő a válasza.

Ezzel Sondland arra utalt, hogy az amerikai kormányzat visszatartani készült az Ukrajnának ígért katonai segélyt mindaddig, amíg Kijev nem jelentette ki nyilvánosan a Bidenék elleni vizsgálatok megindítását.

A nagykövet kifejtette, hogy Donald Trump utasítására működött együtt - Rick Perry energetikai miniszterrel és Kurt Volker akkori ukrajnai különmegbízottal közösen - Rudy Giulianival, még akkor is, ha ő személyesen nem értett egyet vele. Leszögezte azonban, hogy nem tartja „helytelennek" Giuliani tevékenységét.

Sondland beszélt arról is: nem volt jelen Donald Trump és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök telefonbeszélgetésekor, de visszatekintve különösnek tartotta, hogy erről nem tájékoztatták részletesen sem Volkert, sem William Taylort, az Egyesült Államok ügyvezető nagykövetét Kijevben.

A nagykövet tájékoztatta a törvényhozókat arról is, hogy Kijevben találkozott az ukrán elnökkel és tanácsadójával, Andrej Jermakkal is. „Nem emlékszem pontosan a beszélgetések részleteire, de minden bizonnyal szóba került a megindítandó vizsgálatok témája is" - mondta. Hozzátette, hogy a beszélgetéseiről a következő napon tájékoztatta Donald Trump elnököt is. Egyben leszögezte, hogy Giuliani „az Egyesült Államok elnökének óhaját tolmácsolta".