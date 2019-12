Trump kitiltja a Bloomberg munkatársait a kampányrendezvényeiről

Donald Trump amerikai elnök újraválasztási kampánycsapata nem akkreditálja automatikusan a Bloomberg hírügynökség munkatársait, közölte hétfőn Brad Parscale. A The New York Times által idézett közleményben az újraválasztásáért küzdő elnök kampánymenedzsere leszögezte:

a Trump-kampány többé nem ad ki akkreditációt a Bloomberg News munkatársainak nagygyűlésekre és más kampányrendezvényekre, miután nyíltan bejelentették elfogultságukat.

Parscale ugyanakkor nem tagadott meg minden akkreditációs lehetőséget, hanem azt írta, hogy egyenként mérlegeli az egyes riporterek akkreditálását és a Bloomberg hírügynökségtől érkező további riportkéréseket is.

A döntés előzménye, hogy miután november végén Michael Bloomberg milliárdos – aki a többi között a hírügynökségnek is a tulajdonosa – hivatalosan is bejelentette, hogy indul a Demokrata Párt elnökjelöltségéért, a Bloomberg News közölte: felfüggeszti a Bloomberg véleményét megfogalmazó névtelen szerkesztőségi állásfoglalások publikálását, továbbá nem jelentet meg oknyomozó riportokat Bloombergről és többi demokrata párti elnökjelölt-aspiránsról. John Micklethwait, a Bloomberg News főszerkesztője azonban azt is közölte: Donald Trump elnökről változatlanul közölnek oknyomozó riportokat.

Valójában, mint megírtuk, a Bloomberg hírügynökség főszerkesztője egy belső emailben közölte, hogy a kampányt nagyrészt változatlanul közvetítik, ám mivel a cég szabályzata szerint nem foglalkozhatnak a tulajdonos üzleti és családi ügyeivel, erre továbbra sem fognak kitérni. Emiatt viszont úgy döntött a szerkesztőség vezetése, hogy innentől kezdve a többi demokrata elnökjelölt-aspiránshoz is kénytelenek lesznek hasonlóképpen viszonyulni, azaz nem fognak mélyebb tényfeltáró anyagokat közölni az ő pénzügyi és egyéb ügyeikről. Azt ugyanakkor nem zárták ki, hogy változtatás nélkül, vagy lapszemleként közöljenek más médiumoktól ilyen cikkeket.

Bloomberg tavaly azt mondta, ha elindulna az elnökségért, nem akarná, hogy azok az újságírók, akiket ő fizet, negatív sztorikat írjanak róla.

Trump a hírügynökség döntését az elfogultság bizonyítékának minősítette, s lényegében ezzel érvelt a kampánymenedzsere is.

Az MTi most arra emlékeztet, amikor Michael Bloomberg 2016 elején fontolgatta, hogy jelöltként beszáll az elnökválasztási kampányba, hírügynöksége washingtoni irodájának vezetője, Kathy Kiely benyújtotta a lemondását. Arra hivatkozott, hogy nem tud tovább dolgozni anélkül, hogy ne követhetné agresszívan Bloomberg kampányát.

Micklethwait főszerkesztő november végi közleménye után Kiely újságíróknak úgy nyilatkozott:

a hírügynökség új szabályzata a politikai újságírókat gyorsírókká minősíti le.

Az újságíró sürgette Bloomberget, hogy teljes mértékben váljon meg a hírügynökségtől, mert ellenkező esetben szerinte aláássa a fáradságos munkával és rengeteg pénzzel felépített hírgyár hitelességét.

Írtunk arról is, hogy a 77 éves Michael Bloomberg Wall Street-i befektetési bankárként alapozta meg a vagyonát, majd a nevét viselő pénzügyi adatszolgáltató és hírügynökség felfuttatásával lett a világ egyik leggazdagabb, legismertebb és legbefolyásosabb pénzügyi szereplője. Vagyonát 53–55 milliárd dollárra becsülik, ami Trump vagyonának 17-szerese , a Fidesz gazdasági hátországának Mészáros Lőrinc néven emlegetett nyúlványának 25-30-szorosa. A Forbes aktuális számításai szerint Bloomberg a világ 9. leggazdagabb embere.