Kóser boltban kezdődött a New Jersey-i lövöldözés

Egy kóser boltban kezdődött a keddi New Jersey-i lövöldözés, írja a CNN a város polgármesterének és közbiztonsági főnökének szerdai nyilatkozata alapján. „Bizonyossággal állíthatjuk, hogy ez egy célzott támadás volt egy zsidó kóser csemegebolt ellen”, mondta Steven Fulop polgármester a riportereknek. Egy térfigyelő kamera felvételei szerint

az elkövetők a kóser bolthoz hajtottak, benyitottak, és lövöldözni kezdtek.

Kedden este írtunk arról, hogy hatan haltak meg egy New Jersey-i lövöldözésben, köztük a két elkövető, egy rendőr és három járókelő is. A halálos áldozatok mellett pedig több sérültje is volt a támadásnak. Később kiderült, hogy egy térfigyelő kamera felvette az eseményeket, a felvételeket pedig a polgármester is megnézte:

Láttuk, ahogyan a furgon lassan közlekedik Jersey City utcáin. Az elkövetők megállt a bolt előtt, puskákkal a kezükben nyugodtan kinyitották az ajtót, és a nyílt utcán tüzet nyitottak a bolt épületébe

– mondta a polgármester. Fulop szerint ha a közelben állomásozó rendőrök nem cselekedtek volna azonnal, még több ember halhatott volna meg.

„Most már tudjuk, hogy ez nem az elkövetők és a rendőrök közötti tűzpárbajjal kezdődött, hanem a civilek elleni támadással. A bolt volt a célpontjuk, és az ottani embereket akarták megtámadni” – mondta James Shea közbiztonsági főnök, aki szerint viszont még nem biztos, hogy antiszemita támadásról lett volna szó. „Az indíték kapcsán még mindig nyomozunk.”

Az elkövetőket a kóser bolt megtámadása után igazoltatták a rendőrök, amikor a férfiak fegyvert rántottak: az egyik rendőrt agyonlőtték, a másikat megsebesítették, majd elmenekültek. Visszatértek a kóser bolthoz, ahol elbarikádozták magukat, és több mint egyórás tűzharc kezdődött, aminek a végén öt holttestet találtak a rendőrök a boltban.