A pólójába bugyolálva mentette a megégett, síró koalát

Hónapok óta tombolnak bozóttüzek Ausztráliában, az utóbbi hetekben pedig súlyosbodott a helyzet. Eddig több mint 50 ezer négyzetkilométernyi terület égett le, kilenc ember vesztette életét a tüzekben, és több száz ház semmisült meg teljesen. Nem csak az embereket veszélyezteti azonban a tűz.

Az elmúlt héten bejárta a hír a világot, miszerint körülbelül 500 millió állat veszhetett oda az Ausztráliában tomboló bozóttűzben. A hihetetlen adatot a Sydney-i Egyetem egyik biológusa számolta ki, a felégetett területeken található egyedszám alapján. Arról, hogyan jött ki az 500 millió, itt írtunk bővebben. A bozóttűz által érintett állatok számához azok az egyedek is hozzátartoznak, akik ugyan nem pusztultak el a tűzben, de élőhelyük felégett, táplálék és menedék híján pedig nem sok esélyük van. Sajnos

Az állatok nyilván próbálnak menekülni, de erre főleg a nagy testű fajoknak (kenguruknak, emuknak), illetve a röpképes madaraknak van több esélyük. Sok ember azonban próbál segíteni nekik és a többi állatnak is ebben a pokoli helyzetben.

Az 500 millió állatból közel 8 ezer koala lehet, amely különösen magas szám, ha azt nézzük, hogy azelőtt 28 ezer koala élt Új-Dél-Walesben, amely a fő élőhelyük. Nem meglepő tehát, hogy ezzel egy időben ellepték az internetet a tűzben rekedt állatokról, főleg koalákról és kengurukról készült képek és videók. Ezeknek egy része sajnos a sérült vagy elhullott állatokat mutogatja, de olyan képek is akadnak, amelyek valójában évekkel korábban készültek vagy manipuláltak.

Nagy kört ment például annak az Instagram-hírességnek a posztja, aki jelenleg önkéntes tűzoltóként tevékenykedik. A 24 éves Sam McGlone testkamerával rögzítette, ahogy az égő erdő mellett felszed a földről egy bébikengurut.

Hasonlóan népszerű volt az a videó, amelyen egy médiában „Nagymama” néven emlegetett idősebb nő, Tony Doherty – a pólójába csomagolva ment meg egy megégett, síró koalát. A Lewis névre keresztelt koalát nem sokkal később kórházba szállították, azonban végül el kellett altatni.

Kicsit vidámabb annak a hat állatnak a sztorija, akikről egy Janelle Michalowski nevű nő posztolt egy képet, ahogy egy házban üldögélnek a földön. A koalákat egy Adam Mudge nevű tűzoltó szedte össze kollégáival, majd, mivel az állatok nem sérültek meg, egy helyi pár házába vitték őket. Náluk készült a fotó is. A Daily Mail szerint fél nap alatt 8 koalát sikerült befogni, és elhelyezni. Mudge a lapnak azt mondta, nem érti miért dicsérik őket az állatok megmentéséért, hiszen ők csak a munkájukat végzik.

A tűzoltókat ugyanis utasították, hogy oltás közben minél több állatot próbáljanak megmenteni a lángok elől, ebben pedig nem csak emberek vesznek részt. A tűzoltók segítségére vannak azok a kutyák is, amelyeket kifejezetten élő állatok felkutatására képeztek ki, mint például Taylor-t, a spániel-t.

What a good dog.

Taylor the springer spaniel is busy helping detect and save the lives of koalas and wounded wildlife in bushfire destroyed areas.

“She is trained to prioritise the scent of the live animal and sit as close to it as she can”.https://t.co/kiim0eCcRQ pic.twitter.com/ecipZg3dKU