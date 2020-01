Őrizetbe vették az ukrán gép lelövéséről készült videót megosztó személyt

A Forradalmi Gárda őrizetbe vette azt a személyt, aki megosztotta az interneten azt a videót, amin látszik, ahogy a rakéta múlt héten eltalálta az ukrán utasszállító repülőt – írja a Reuters a FARS hírügynökségre hivatkozva.

A vizsgálat eredményeit nyilvánosságra fogják hozni – közölte az MTI szerint a FARS, amely további részletekre nem tért ki. A Forradalmi Gárda vállalta a felelősséget a rakétatámadásért, amelyben a gépen tartózkodó mind a 176 ember – többségében iráni és kanadai állampolgár – meghalt.

A gárda szombati beismerése országszerte népharagot váltott ki, szombat óta videókat osztanak meg a közösségi médiában a kormányellenes tüntetésekről. A szombati tüntetéseken részt vett az Egyesült Királyság teheráni nagykövete, Rob Macaire is. Őt kormányellenes tüntetésre való felbujtás miatt ekkor le is tartóztatták, és több mint egy órán keresztül fogva is tartották Teheránban.

Az iráni igazságügyi szóvivő kedden a brit nagykövet kiutasítását javasolta.

A tüntetések vasárnap folytatódtak, sőt, a legújabb felvételek szerint – amelyek hitelességét egyelőre nem lehetett megállapítani – kedd este is voltak tüntetések a teheráni egyetemeken, és feltehetően összecsapások voltak a diákok és a rendszerhű Bászidzsi önkéntes milícia tagjai között.

Teherán kedden bejelentette, hogy több embert őrizetbe vett a szerencsétlenségről folyó vizsgálat keretében, de pontos számot nem közölt.