Irán elismerte: lelőtte az ukrán utasszállítót

Cikkünk frissül.

Elismerte Irán, hogy saját légvédelme semmisítette meg tévedésből a Teheránból Kijevbe tartó ukrán utasszállítót, fedélzetén 176 emberrel – derült ki az iráni fegyveres erők szombati közleményéből a CNN tudósítása szerint. A magyarázat szerint azonban nem egyszerűen rosszul azonosították a gépet: szerintük nem egészen a megszokott útvonalon haladt a repülő, túl közel került egy iráni katonai objektumhoz, ahhoz hasonlóan, ahogyan egy ellenséges gép tette volna.

A január 8-i tragédiát senki sem élte túl.

Részvétét fejezte ki az iráni külügyminiszter. Mohamad Dzsavad Zarif szerint emberi hiba okozta a tragédiát abban a kiélezett helyzetben, amelyet az Egyesült Államok felelőtlensége okozott.

A sad day. Preliminary conclusions of internal investigation by Armed Forces:



Human error at time of crisis caused by US adventurism led to disaster



Our profound regrets, apologies and condolences to our people, to the families of all victims, and to other affected nations.

*