Cikkünk frissül.

Alig két órával azután, hogy Vlagyimir Putyin államfői beszédet intézett a törvényhozáshoz,

LEMONDOTT AZ OROSZ KORMÁNY, ÉLÉN DMITRIJ MEDVEGYEVVEL.

A kormányfő Putyinnal találkozva közölte:

„Ezek a változtatások, miután életbe lépnek – és ez minden bizonnyal megvitatásuk után meg is történik – jelentős változást hoznak nem csak az alkotmány több cikkelyében, de a hatalmi egyensúly egészében is, tekintettel a végrehajtó, a törvényhozó és a bírói hatalmat is.

E tekintetben, nyilvánvaló, hogy nekünk – Oroszország kormányának – kötelességünk lehetőséget adni az elnöknek a szükséges lépések meghozatalára és a jelen körülmények között, úgy vélem, a leghelyesebb, összhangban az alkotmánnyal, ha a teljes kormány benyújtja lemondását” – idézte Medvegyevet a Kommerszant.

Egyelőre a kormány ügyvezetőként hivatalban marad.

De miért mondott le?

Putyin a hatalmi struktúra átalakítását vázolta fel beszédében, közölve, hogy a jövőben erősebb parlamentre van szükség, amely több beleszólást – és ezzel felelősséget – visz a kormány kialakításában és a kormányzat politikájában.

A jelenleg a kormány az elnöknek felel. A jövőben a kormányfő és a kormány tagjainak kiválasztásában kapna a törvényhozás alapvető szerepet, az általuk megszavazott személyeket az elnök köteles lesz beiktatni.

Putyin szerint az ország alapvetően továbbra is elnöki köztársaság marad, de a hatalmi jogkörök óvatos átalakításával valóban változik a helyzet a még Borisz Jelcin idején kialakítottakhoz képest.

Továbbra is elnöki jogkör marad a kormány vagy egyes tagjainak menesztése és az erőszakszervezetek vezetőinek kiválasztása és kinevezése és továbbra is ő a hadsereg főparancsnoka.

A Putyin által javasolt módosítások még értelemszerűen nem léptek életbe. Az alkotmánymódosítást igénylő javaslatokra Putyin népszavazást is javasolt.

„Ezt aztán tényleg semmi sem gondolta” – mondták az Indexnek orosz újságírók. Már a Putyin beszédében elhangzott változtatások is váratlanok voltak, az meg végképp, hogy órákkal ezután lemondana a kormány.

„Szép lassan csak elértünk a hatalom átadásának megkezdéséhez” – mondta egyikük, utalva arra, hogy Putyin elkezdte kidolgozni a struktúrát, amelyben majd működnie kellene a posztputyini Oroszországnak.

Sokan ezt 2018-ra várták, de Putyin újraválasztása után úgy tűnt, az elnök mégsem dolgozott láthatóan azon, hogy megkezdje lehetséges utódja felépítését.

Ez most sem látszik, de az új kormány létrehozása – amelynek kinevezésében már nagyobb szerepet fog játszani a parlament – már alkalmas lehet arra, hogy meginduljon az utód felépítése.

(Borítókép: Medvegyev és Putyin a mai kormány tagjaival tartott találkozón Moszkvában. Fotó: Alexey Nikolsky/Sputnik/ Reuters)