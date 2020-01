Harry és Meghan elveszíti a királyi fenség címet

Cikkünk frissül.

A BBC közölte az imént a hírt, miszerint a Buckingham Palota illetékesei az utóbbi napok válságmegbeszélésnek is beillő találkozói után bejelentették, Harry és Meghan többé nem fogják használni királyi fenség (his és her royal highness, HRH) címüket. Emellett az uralkodócsalád képviseletében végzett munkájukért többé nem fognak közpénzt kapni. A bejelentés arra is kitér, hogy

a pár a jövőben már formálisan Sem fogja képviselni a királynőt.

E változtatások idén tavasszal lépnek életbe. A királynő nevében kiadott közlemény szerint

sok hónapnyi beszélgetés, illetve a legutóbbi egyeztetések után a megelégedéssel konstatáltam, hogy együtt megtaláltuk annak konstruktív és mindenki által támogatható módját, ahogy az unokám és a családja élete hogy folytatódjék.

A királynő ezután arról ír, hogy Harry, Meghan és Archie mindig is a családja szeretett tagjai maradnak. Az uralkodó elismeri, hogy a pár az utóbbi időben nehezen viselte, hogy a közfigyelem minden lépésüket árgus szemekkel követte.

Korábban írtuk, hogy II. Erzsébet királynő elfogadta Harry herceg és felesége, Meghan Markle döntését, hogy visszalépnek a királyi család magas rangú tagjaként betöltött szerepüktől, és több időt szeretnének Kanadában tölteni.

Ahogy a mostani bejelentés is kitér rá, a Harry és Meghan státuszát érintő változások központi kérdése, hogy ha nem végeznek a jövőben (annyi) "királyi" munkát, akkor miből akarnak majd élni. Nyilván nem lesznek filléres gondjaik, és a világ egyik leghíresebb párjaként számos lehetőség áll előttük. Meghan korábban viszonylag sikeres színésznő volt, és talán ebben az irányban szeretné folytani életét.

A hírek szerint máris leszerződött a Disney-vel, és egy egyelőre meg nem nevezett projekthez adja a hangját. A Times úgy tudja, hogy a színésznő a munkáért járó összeget állítólag nem teszi zsebre, hanem arra kérte a céget, hogy cserébe támogassanak egy elefántmentéssel foglalkozó jótékonysági szervezetet.

A királynő mai közleménye így folytatódik:

Meg szeretném köszönni nekik az elhivatott munkájukat, amelyet országszerte, a Nemzetközösségben, és azon túl végeztek. Különösen büszke vagyok arra, hogy Meghan milyen gyorsan beilleszkedett a családunkba. Az egész család azt reméli, hogy a mai megállapodás lehetőséget biztosít nekik arra, hogy elkezdhessék a boldog és békés új életüket építeni.

A sussexi herceg és hercegné egyúttal közölték, hogy szándékukban áll visszafizetni azt a 2,4 millió fontnyi (948 millió forint) közpénzt, amit egyesült királyságbeli otthonuk, a Frogmore Cottage felújítására költöttek.

A királynő áldását adta arra, hogy a pár továbbra is fenntartsa magán jellegű elkötelezettségeit az általuk támogatott szervezetek felé. "Noha már formálisan nem reprezentálják a királynőt, a sussexi herceg és hercegné egyértelművé tette, hogy továbbra is irányadónak tekintik Őfelsége értékeit" - írják a közleményben.

A palota a pár biztonságát érintő intézkedésekről nem fog tájékoztatást adni.

A BBC királyi ügyekkel foglalkozó tudósítója ugyanakkor megjegyezte, hogy számos kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt. Ezek többek között a következők:

Milyen adóügyi, illetve bevándorlásügyi elbírálás alá esik majd a pár az Egyesült Királyságban, illetve Kanadában?

Meghan továbbra is tervezi-e, hogy brit állampolgárságért folyamodik? Ez ugyanis kötelezővé tenné számára, hogy az év bizonyos időszakát Nagy-Britanniában töltse.

(Borítókép: január 9-i brit lapok. Fotó: Daniel Leal-Olivas)