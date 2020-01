Donald Trump: Kászim Szulejmáni csúnya dolgokat mondott az Egyesült Államokról

A CNN megszerzett egy hangfelvételt, amin az hallható, hogyan mesélt az amerikai elnök Kászim Szulejmáni tábornok megöléséről a floridai birtokán tartott kampányesemény résztvevőinek. Ahogyan ő fogalmazott, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének vezetője "csúnya dolgokat mondott az országáról", vagyis az Egyesült Államokról ezért döntött úgy, hogy likvidálni kell.

Ugyan Donald Trump sokkal részletesebben írta le, hogy mi is történt azon a januári napon, mint bárki a kormány részéről, vagy mint amennyire ő tette korábban, abba nem ment bele, hogy mi is az a "közelgő veszély", amire részükről hivatkoztak a támadás után. Hozzátette, Szulejmáni ismert terrorista volt, aki "szerepelt a listájukon". Trump is megjegyezte, hogy akciójuk valóban világszerte óriási hullámokat vetett, és sokan azt hitték, hogy Szulejmáni "legyőzhetetlen".

Az amerikai drónról indított irányított rakéták egyébként nemcsak az iráni tábornokkal végeztek, vele együtt Abu Mahdi al-Muhandiszt, az iráni támogatású iraki milíciák ernyőszervezetének, a Népi Mozgósítási Erőknek egyik vezetőjét is megölték, és ahogyan Trump fogalmazott, így az akcióval "két legyet ütöttek egy csapásra". Majd felidézte az utolsó pillanatokat, a visszaszámlálást a támadásig, amit természetesen ő is követett. "Egy autóban ülnek, egy páncélozott járműben. Uram, körülbelül egy perc múlva halottak lesznek, 30 másodperc,10, 9, 8 ....Majd hirtelen: bumm" - emlékezett vissza az elnök.

Trump beszédében megemlítette Abu Bakr al-Bagdadit is, az Iszlám Állam vezérét, akivel még 2019 októberében végeztek egy titkos amerikai műveletben keretében. Az elnök ismét kiemelte, hogy férfi a kiáltozott és sírt az életéért menekülés közben, majd azon viccelődött, hogy a kutya, ami a részt vett a rajtaütésében, sokkal nagyobb elismerést kapott mint ő, és hogy Conanből igazi híresség lett. Donald Trump egyébként még novemberben kitüntetést is adott