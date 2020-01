10 millió dollár nem jut el az ausztrál tüzek áldozataihoz a nekik felajánlott pénzből

Magyarországnál is nagyobb területen lepték el a bozóttüzek Ausztráliát. Ott élő magyarok is beszéltek arról, milyen megélni a világvége hangulatot. Az ausztrál kormányfőt a tűzoltók sem látják szívesen, csak a tűzvész közepén látta be, hogy hibázott a válságkezelésben.