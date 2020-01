Szellemvárossá vált Vuhan, meséli egy kint élő magyar

Szellemvárossá változott Vuhan, az emberek készleteket halmoznak, mesélte az RTL Klub Híradójának egy kint élő magyar. Bár egy rövid ideig úgy tűnt, hogy a kínaiaknak sikerül az új típusú koronavírus okozta tüdőgyulladás-járványt megfékezniük, az utóbbi napokban a járvány újult erőre kapott, és egyre több országból jelentik a megjelenését.

Vuhan utcáin, ahol máskor hömpölygő embertömeg van, a napokban alig látni embert.

Gyakorlatilag teljes mértékben elszigetelték Vuhant, megállt a légi közlekedés, a vonatok. Egy napon belül az egész tartomány lezárták.

– meséli a kint dolgozó magyar férfi. Az emberek pánikszerűen vásároltak be tartós élelmiszerből három nappal ezelőtt, amikor kiderült, hogy lezárják a területet. Ő maga is egy hónapra előre bevásárolt, és azóta ki sem mozdul a lakásából, ha nem muszáj. Ha le is megy valamiért, akkor maszkot visel, eldobható kesztyűt húz, és kimossa a ruháit, mikor hazaér. A környék kórházait elözönlötték a pánikba esett helyiek, nehézzé teszi a dolgot ugyanis, hogy nehéz megkülönböztetni az influenza tüneteit a koronavírus okozta tünetektől.

A koronavírus eddig már négy kontinensen jelent meg, Kínában a halálos áldozatok száma a hivatalos statisztikák szerint 56, a súlyos állapotban lévő fertőzötteké pedig meghaladja a háromszázat. Az USA és Franciaország az állampolgárai evakuálását vagy részleges evakuálását tervezi a legfertőzöttebb régióból. A vírussal kapcsolatos összes hírünket itt olvashatja.

(Borítókép: Vuhan belvárosa 2020. január 26-án. Fotó: Stringer / Reuters)