Átlagosan két embert fertőz meg egy koronavírusos beteg

Közel 1200 milliárd forintot különít el a kínai kormány a koronavírus miatt, a járvány terjedése pedig gyorsabb az influenzánál, de lassabb például a TBC-nél, írja az MTI.

A koronavírus Kínából indult tüdőgyulladásos vírus, ami miatt először Vuhan városa köré húztak karantént, majd a kór Kínából kijutva közel egy hete Európában is felütötte a fejét. A kínai közhangulat dühös, Magyarországon még nem jelent meg a vírus, de Kínában vébéket már halasztanak el, IKEA-kat zárnak be miatta.

A New England Journal of Medicine című amerikai orvosi hetilapban most arról publikáltak kutatást, hogy a koronavírusos járvány a kínai kutatók szerint lassabban terjed, mint a szamárköhögés vagy a TBC, viszont valamivel gyorsabb az egyszerű influenzánál. Ehhez a kutatáshoz 425 fertőzött beteg esetét figyelték meg, amiből arra jutottak, hogy egy beteg átlagosan 2,2 embert fertőz tovább.

Csütörtökön jelentette be a kínai pénzügyminisztérium, hogy Kína közel négymilliárd dollárnyi jüant (1200 milliárd forintot) különít el a járvány elleni kiadásokra: ez magában foglalja a vírus terjedésének megelőzését és a járvány kordában tartását is.