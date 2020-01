Egyre több iráni hallgatót nem engednek be az Egyesült Államokba

A rakéták a cél közelében robbanhattak fel, repeszei annyira megrongálták a gépet, hogy aztán le is zuhant.

Napokig nulla, majd 16, most már 50 katonai sérültje van a januári rakétatámadásnak.

Egyre több iráni tanulótól tagadják meg a belépést, és fordítják őket vissza az amerikai reptereken annak ellenére, hogy érvényes vízummal rendelkeznek, írja a CNN.

Egyre több helyről, Massachusetts államtól Michigan államig, jelentik azt, hogy a hatóságok visszatartják az iráni egyetemi hallgatókat az Egyesült Államok repterein. Hétfőn a Michigan State University 27 éves mérnök hallgatóját vitték el a detroiti Metropolitian repülőtérről. Egy héttel korábban, a Northeastern University 24 éve diákját tették fel egy repülőgépre Bostonban, miközben a reptéren többen is tüntettek a szabadon engedéséért.

Bár az ilyen esetek száma még nem olyan magas, az amerikai egyetemeket már most aggodalommal tölti el, hogy tehetséges hallgatóikat elveszíthetik az Irán és az Egyesült Államok közti politikai konfliktus következményei miatt. Az Egyesült Államok Vám- és Határvédelmi Hatósága szigorította az Iránból érkezők ellenőrzését, és beengedését az országba.

Az alaposabb ellenőrzések során olyan részletek is kiderülhetnek a beutazni szándékozókról, amire hivatkozva megtagadhatják tőle a belépést az országba, még akkor is, ha vízummal rendelkezik. Erre naponta több száz példa is van, arról azonban arról nem közöltek pontos statisztikát hatóságok, hogy az elmúlt hónapban hány iráni tanuló belépését utasították el.

Ugyanakkor érdekképviseleti szervezetek, jogi csoportok és bevándorlók ügyvédei szerint a jelenleg helyzet már messze van az átlagos, napi ügymenettől. „Ez most valami más, a kitoloncolt tanulók ilyen magas száma nem normális” – mondta Ali Rahnama, az amerikai irániak közügyeivel foglalkozó szervezet jogalkotója.

Az ő becslésük alapján augusztus óta legalább 17 iráni hallgató járt így.

Rahnama szerint ez jelentős növekedés a korábbiakhoz képest, amikor évente csak egy-két ilyen eset történt. A kitoloncolások legtöbbje, 11 is, a bostoni Logan nemzetközi repülőtéren történt. A Vám- és Határvédelmi Hatósága szóvivője, Michael S. McCarthy elmondta, hogy a Bostonba érkező iráni utasok kevesebb, mint egy százalékának belépését tagadták csak meg.

Az Amerikai Oktatási Tanács alelnöke, Terry Hartle szerint az egyetemeket a korábbiaknál nagyobb bizonytalanság. Eddig egy külföldi hallgató akkor lélegezhetett fel, ha kézhez kapta a vízumát, most viszont már csak akkor, ha eljut az egyetem kampuszáig is.